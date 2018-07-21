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Дима Билан заинтриговал поклонников видео с незнакомой девушкой в Instagram

Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь и говорит, что в ближайшее время не собирается жениться. Сейчас Дима Билан заинтриговал поклонников видео с незнакомой девушкой в Instagram, после чего они стали бурно обсуждать увиденный сюжет.

На нем хорошо видны ноги этой особы, прикрытые черным кружевным платьем, а рядом с ними рука исполнителя, который играет с плюшевым медведем под звуки музыки. Поклонницы быстро отреагировали на такую новость и засыпали Диму Билана вопросами, а также хотели увидеть лицо его дамы сердца.

Дима Билан заинтриговал поклонников видео с незнакомой девушкой в Instagram


Знаменитость был вынужден закрыть чат, потому что не все лестно высказывались о его выборе. Такая тема давно волнует фанатов, приписывающих своему кумиру различные романы. Артист всегда развенчивал подобные слухи и оставался в образе одинокого музыканта с грустным взглядом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:15
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