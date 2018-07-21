Дима Билан заинтриговал поклонников видео с незнакомой девушкой в Instagram

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 15 Июл 2018 в 11:15 PDT

На нем хорошо видны ноги этой особы, прикрытые черным кружевным платьем, а рядом с ними рука исполнителя, который играет с плюшевым медведем под звуки музыки. Поклонницы быстро отреагировали на такую новость и засыпали Диму Билана вопросами, а также хотели увидеть лицо его дамы сердца.Знаменитость был вынужден закрыть чат, потому что не все лестно высказывались о его выборе. Такая тема давно волнует фанатов, приписывающих своему кумиру различные романы. Артист всегда развенчивал подобные слухи и оставался в образе одинокого музыканта с грустным взглядом.