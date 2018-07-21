Екатерина Климова восхитила поклонников идеальными формами груди без нижнего белья
Актриса после рождения четырех детей продолжает радовать поклонников великолепной фигурой, а недавно она появилась в провокационном наряде на светском мероприятии, опубликовав фото в Instagram. Люди были восхищены идеальными формами груди Екатерины Климовой, не надевшей нижнего белья.
Раньше звезда уже заинтриговала подписчиков платьем розового цвета, намекнув, что знакома с секретами молодости. Сейчас она выбрала для себя желтый облегающий наряд, подчеркнувший все достоинства пикантных частей тела. Подписчики сразу отреагировали на такой сюжет, став восхищаться бюстом Екатерины Климовой.
Недоброжелатели на этот раз воздержались от комментариев, а обрадованные пользователи сетей написали много лестных слов в адрес артистки, упомянув о зашкаливающей эротике. Они пожелали своему кумиру позитивного настроения и творческих успехов.
Раньше звезда уже заинтриговала подписчиков платьем розового цвета, намекнув, что знакома с секретами молодости. Сейчас она выбрала для себя желтый облегающий наряд, подчеркнувший все достоинства пикантных частей тела. Подписчики сразу отреагировали на такой сюжет, став восхищаться бюстом Екатерины Климовой.
Недоброжелатели на этот раз воздержались от комментариев, а обрадованные пользователи сетей написали много лестных слов в адрес артистки, упомянув о зашкаливающей эротике. Они пожелали своему кумиру позитивного настроения и творческих успехов.