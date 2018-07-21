Эмили Ратаковски восхитила пышными ягодицами на фоне растений

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 19 Июл 2018 в 7:09 PDT

Эмили Ратаковски не редко делится с подписчиками пикантными фотографиями. Недавно модель с подругами отдыхала на острове, где она позировала перед камерой в купальнике и выкладывала в Instagram снимки. Девушка демонстрирует поклонникам свою стройную фигуру и подтянутое тело. На этот раз она решила позировать на фоне зелёных растений, на фотографии звезда стоит спиной в полупрозрачном платье жёлтого цвета, повернувшись к фотографу.Многие фанаты в первую очередь обратили внимание на ягодицы Эмили Ратаковски. Также в комментариях подписчики модели ответили на её вопрос о флоре и фауне, написав большое количество комплиментов, касающихся внешности звезды. За короткое время данный снимок набрал почти 100 тысяч «лайков».