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Эмили Ратаковски восхитила пышными ягодицами на фоне растений

Модель Эмили Ратаковски выложила в Instagram очередную фотографию, на которой она демонстрирует свои подтянутые ягодицы, позируя на фоне экзотических растений. В описании к снимку девушка задала своим поклонникам вопрос о флоре и фауне.

Эмили Ратаковски восхитила пышными ягодицами на фоне растений


Эмили Ратаковски не редко делится с подписчиками пикантными фотографиями. Недавно модель с подругами отдыхала на острове, где она позировала перед камерой в купальнике и выкладывала в Instagram снимки. Девушка демонстрирует поклонникам свою стройную фигуру и подтянутое тело. На этот раз она решила позировать на фоне зелёных растений, на фотографии звезда стоит спиной в полупрозрачном платье жёлтого цвета, повернувшись к фотографу.

Многие фанаты в первую очередь обратили внимание на ягодицы Эмили Ратаковски. Также в комментариях подписчики модели ответили на её вопрос о флоре и фауне, написав большое количество комплиментов, касающихся внешности звезды. За короткое время данный снимок набрал почти 100 тысяч «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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