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Исследование близнецов показало влияние стиля жизни на здоровье человека

Исследователи из Университета Сан-Франциско изучили пару идентичных 52-летних близнецов, которые в течение трех десятилетий придерживались радикально разным фитнес-маршрутов. Результаты исследования демонстрируют, что воздействие может оказывать на здоровье со временем.

Исследование близнецов показало влияние стиля жизни на здоровье человека


«Один из близнецов стал водителем грузовика, а один начал работать над собой», - сказал доцент Джимми Бэгли. Близнец-бегун стал триатлоном Ironman и тренером трека, в то время как другой провел последние 30 лет в сидячем положении за рулем.

Бэгли объясняет, что, поскольку идентичные близнецы имеют более 99% тех же генов, изучение их дает прекрасную возможность оценить важность внешних воздействий на здоровье человека. Чтобы взглянуть на результаты упражнений этих двух братьев, Бэгли и его коллеги проанализировали их физические характеристики, профили крови, сердечно-сосудистую систему и здоровье легких, размер скелетных мышц, силу и силу и молекулярные маркеры здоровья мышц. Неудивительно, что атлетический близнец показал гораздо лучшее общее состояние здоровья: более низкий жир тела, более низкий сердечный ритм и артериальное давление, низкий уровень холестерина, триглицериды и сахар в крови, а также большую аэробику и выносливость. Однако был один сюрприз. У водителя грузовика были более сильные мышцы ног.

«Неспортивный близнец опирался на ноги всю свою жизнь, что спровоцировало развитие мышц», - сказал Бэгли. Поскольку атлетический близнец был бегуном, его мышцы были более компактными. Если бы этот близнец хотел создать именно эти мышцы, он мог бы добавить тренировку по сопротивлению нижних конечностей, предложил Бэгли. Но он объясняет, что в одном измерении, которое говорит вам больше всего об общем состоянии человека - «VO2 max» или максимальной скорости потребления кислорода во время тренировки, атлетический близнец вышел далеко вперед. Тест VO2 max (в данном случае выполненный во время езды на велосипеде) измеряет здоровье сердечно-сосудистой системы, здоровье легких и эффективность мышц.

Атлетический близнец, измеренный по тесту VO2 max, был равен 30-летнему, намного лучше, чем у сидячего близнеца, который был более типичным для его возраста. Кроме того, у атлетического близнеца также было на 55% больше «медленных подергиваний» мышечных волокон, чем у водителя грузовика, что означает, что он мог работать в течение нескольких часов, не уставая. «Он был похож на машину, - сказал Бэгли.

Исследователи планируют следить за близнецами каждые пять лет.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:31
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