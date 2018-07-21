Больному горлу поможет мороженое

Когда в горле появляется боль, большинство не то, что мороженое, а и просто холодные продукты себе запрещают. Между тем Ульяна Супрун, которая сейчас является и.о. министра здравоохранения Украины, рекомендует помочь горлу не совсем тривиальным способом. Так, противореча инструкциям о теплом питье и полоскании горла содовым и солевым растворами, чиновница говорит, что полезно съесть мороженое.По ее словам, лакомство не сможет заменить обычную терапию, но ему вполне по силам уменьшить болевые ощущения в глотке, а также помочь с глотанием пищи.Мороженое любого вида способно служить анестетиком. Холод помогает сосудам сужаться, поэтому холодные продукты способны успокоить воспаленное горло.К этому Ульяна Супрун рекомендует выбирать качественное мороженое, лучше безо всяких дополнительных добавок.