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Больному горлу поможет мороженое

По словам медиков, больное горло можно смело лечить мороженым и обеспечить этим положительный результат.

Больному горлу поможет мороженое


Когда в горле появляется боль, большинство не то, что мороженое, а и просто холодные продукты себе запрещают. Между тем Ульяна Супрун, которая сейчас является и.о. министра здравоохранения Украины, рекомендует помочь горлу не совсем тривиальным способом. Так, противореча инструкциям о теплом питье и полоскании горла содовым и солевым растворами, чиновница говорит, что полезно съесть мороженое.

По ее словам, лакомство не сможет заменить обычную терапию, но ему вполне по силам уменьшить болевые ощущения в глотке, а также помочь с глотанием пищи.

Мороженое любого вида способно служить анестетиком. Холод помогает сосудам сужаться, поэтому холодные продукты способны успокоить воспаленное горло.

К этому Ульяна Супрун рекомендует выбирать качественное мороженое, лучше безо всяких дополнительных добавок.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:45
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