Путин впервые прокомментировал грядущее повышение пенсионного возраста

Предложение о повышении пенсионного возраста было озвучено 14 июня. И хотя это событие совпало с первым днем Чемпионата мира по футболу, оно не прошло не замеченным. Общественность принялась горячо обсуждать реформу, предусматривающую выход на пенсию в 63 года для женщин и в 65 лет для мужчин.19 июля законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе РФ, а на следующий день россияне дождались официального комментария от президента страны.Владимир Путин признал чувствительность этого вопроса для большинства сограждан. По словам российского лидера, обсуждая различные варианты реформы о повышении пенсионного возраста, ему не нравился ни один из них.Более того, в правительстве очень мало кому нравится эта реформа, подчеркнул президент.Путин снова напомнил, что задачей правительства является снижение бедности путем повышения доходов россиян, и что пенсионная система остро нуждается в реформировании. Но если ничего не делать, то ситуация станет только хуже.