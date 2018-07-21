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Путин впервые прокомментировал грядущее повышение пенсионного возраста

Почти месяц Владимир Путин никак не комментировал планы правительства о повышении пенсионного возраста. Все эти несколько недель россияне с нетерпением ожидали реакции главы государства и дождались.

Путин впервые прокомментировал грядущее повышение пенсионного возраста

Предложение о повышении пенсионного возраста было озвучено 14 июня. И хотя это событие совпало с первым днем Чемпионата мира по футболу, оно не прошло не замеченным. Общественность принялась горячо обсуждать реформу, предусматривающую выход на пенсию в 63 года для женщин и в 65 лет для мужчин.

19 июля законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе РФ, а на следующий день россияне дождались официального комментария от президента страны.

Владимир Путин признал чувствительность этого вопроса для большинства сограждан. По словам российского лидера, обсуждая различные варианты реформы о повышении пенсионного возраста, ему не нравился ни один из них.

Более того, в правительстве очень мало кому нравится эта реформа, подчеркнул президент.

Путин снова напомнил, что задачей правительства является снижение бедности путем повышения доходов россиян, и что пенсионная система остро нуждается в реформировании. Но если ничего не делать, то ситуация станет только хуже.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 08:15
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