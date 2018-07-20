Ученые: В пассивном курении обнаружена новая смертельная опасность

Научные изыскания проводились на базе Йоркского университета, специалисты которого провели масштабный сравнительный анализ. Было подсчитано, что во многих развивающихся странах риск рождения мертвого ребенка на 40% больше, если беременные женщины часто находятся в компании курящих людей.Сухая статистика утверждает, что половина всех беременных, живущих в Непале, Иордании, в Бангладеш, Пакистане, Армении и Индонезии, страдают от пассивного курения.Этот фактор был признан одной из главных причин, почему в этих странах фиксируется наибольшее количестве мертворождений. К примеру, в Индонезии этот показатель составляет около 10 тысяч в год, а для Пакистана и вовсе – 17 тысяч в год.Ученые с тревогой заявили, что в пассивном курении кроется смертельная опасность и для будущей матери, и для ее ребенка. И даже если роды пройдут благополучно, для здоровья малыша угрожает серьезная опасность, будь то дефицит массы тела или проблемы с органами дыхания.