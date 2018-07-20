АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Ученые: В пассивном курении обнаружена новая смертельная опасность

Ученые продолжают исследовать зависимость человека от никотина, не оставляя без внимания и пассивное курение. По результатам нового исследования было установлено, что находиться рядом с курящим человеком особенно опасно женщинам, вынашивающим ребенка.

Ученые: В пассивном курении обнаружена новая смертельная опасность

Научные изыскания проводились на базе Йоркского университета, специалисты которого провели масштабный сравнительный анализ. Было подсчитано, что во многих развивающихся странах риск рождения мертвого ребенка на 40% больше, если беременные женщины часто находятся в компании курящих людей.

Сухая статистика утверждает, что половина всех беременных, живущих в Непале, Иордании, в Бангладеш, Пакистане, Армении и Индонезии, страдают от пассивного курения.

Этот фактор был признан одной из главных причин, почему в этих странах фиксируется наибольшее количестве мертворождений. К примеру, в Индонезии этот показатель составляет около 10 тысяч в год, а для Пакистана и вовсе – 17 тысяч в год.

Ученые с тревогой заявили, что в пассивном курении кроется смертельная опасность и для будущей матери, и для ее ребенка. И даже если роды пройдут благополучно, для здоровья малыша угрожает серьезная опасность, будь то дефицит массы тела или проблемы с органами дыхания.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 22:42
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Туристка в Бразилии запечатлела на видео
Боевой НЛО в форме бумеранга был замечен
IBM использует возможности искусственного
Космический юрист из США объяснил, кому
Ученые: В пассивном курении обнаружена новая
Концертный костюм Филиппа Киркорова на дне
Поклонницы раскритиковали руки Димы Билана
Равшана Куркова порадовала поклонников стильным
Жительница Челябинска была шокирована низким
Житель Мюнхена заметил множество НЛО в небе над
Обнаженная Волочкова прикрылась букетом из алых и
Поклонники раскритиковали любимый турецкий
Китай продемонстировал первую в мире модель
Уши Татьяны Мусульбес снова начали торчать
Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и
На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель -
Виктория Боня призналась, что от любого недуга
Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы,
Вздутие живота, желтый цвет кожи и хроническая
Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от
Ученые: Солнечные ванны и жарка шашлыка на
В Солнечной системе ученые нашли скопление
Марию Кохно ограбили в аэропорту Турции пока она
Здоровое питание, нужное количество воды и
Ученые: Озеленение улиц снижает чувство депрессии
Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и
Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу
Екатерина Варнава удивила поклонников новым
В Харькове опозорились с памятником Людмилы
Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями
Просмотреть все новости