Ровер NASA Curiosity не смог пробурить странные скалы Марса
Ровер NASA Curiosity во время исследования почвы Красной планеты наткнулся на непредвиденную преграду – странные скалы, которые он не в состоянии пробурить, дабы взять образцы для дальнейшего изучения во внутренней лаборатории.
Ровер Curiosity работает на Марсе уже шестой год, хотя изначально миссия планировалась на несколько месяцев. После повреждения марсохода, специалистам NASA удалось устранить неполадки и установить на марсоходе современный бур, с помощью которого ровер буравит поверхность Марса и исследует взятые образцы во внутренней лаборатории. Однако во время бурения скалы Voyageur ровер вдруг внезапно остановился, так как не смог пробурить странную скалу. Специалисты космического агентства сообщают, что подобное с Curiosity случилось в первый раз.
В NASA предположили, что странные скалы в регионе могли быть в древности насыщены железом из водных масс, коими был богат Марс в древности. Специалисты агентства планируют попробовать пробурить все-таки скалы Voyageur через несколько дней.