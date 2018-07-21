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В России придумали технологию, как сделать бензин вдвое дешевле

Российские ученые из Самарского университета предложили новую технологию получения бензина. Если новая методика получит путевку в жизнь, для рядовых потребителей бензин станет в 2 раза дешевле, о чем сообщает специализированное издание Nature Communications.

В России придумали технологию, как сделать бензин вдвое дешевле

Базой для новой разработки стали металлоорганических каркасы, то есть сложные полимерные материалы на основе циркония. По своей структуре эти материалы похожи на пчелиные соты и могут похвастаться прочностью и высокой пористостью одновременно.

При получении бензина по новой методике происходит избирательное поглощение молекул нефти. В итоге энергоноситель получается отличного качества при меньших затратах. Ведь в этом случае отпадает необходимость в традиционной перегонке нефти различных фракций, что по своей себестоимости напрямую отражается на цене бензина и заставляет волноваться автолюбителей.

Нельзя сказать, когда новая технология будет взята на вооружение современных нефтеперерабатывающих заводов. Но авторы инновационной разработки убеждены, что их ноу-хау обречено на успех.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 08:30
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