В России придумали технологию, как сделать бензин вдвое дешевле
Российские ученые из Самарского университета предложили новую технологию получения бензина. Если новая методика получит путевку в жизнь, для рядовых потребителей бензин станет в 2 раза дешевле, о чем сообщает специализированное издание Nature Communications.
Базой для новой разработки стали металлоорганических каркасы, то есть сложные полимерные материалы на основе циркония. По своей структуре эти материалы похожи на пчелиные соты и могут похвастаться прочностью и высокой пористостью одновременно.
При получении бензина по новой методике происходит избирательное поглощение молекул нефти. В итоге энергоноситель получается отличного качества при меньших затратах. Ведь в этом случае отпадает необходимость в традиционной перегонке нефти различных фракций, что по своей себестоимости напрямую отражается на цене бензина и заставляет волноваться автолюбителей.
Нельзя сказать, когда новая технология будет взята на вооружение современных нефтеперерабатывающих заводов. Но авторы инновационной разработки убеждены, что их ноу-хау обречено на успех.