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Обнаружено предполагаемое место крушения советской станции "Марс-6"

Независимыми любители из России обнаружено предполагаемое место крушения МАС времен СССР «Марс-6». Об этом заявили сами энтузиасты.

Обнаружено предполагаемое место крушения советской станции "Марс-6"


Напомним, в 2013 оду были обнаружены останки МАС «Марс-3». Именно это событие подвигло любителей из России заняться поисками потерпевшей крушение автоматической станции времен СССР «Марс-6». Как рассказал руководитель и главный вдохновитель поисковой группы Антон Громов, после передачи об обнаружении «Марс-3» прозвучала информация о том, что «Марс-6» до сих пор не обнаружен. Это и послужило толчком для дальнейшей разработки плана поисков.

Согласно теоретическим исчислениям, МАС «Марс-6» мог рухнуть в регионе Эритрейского моря. Эксперты просмотрели изображения NASA этого места и обнаружили странный кратер, который предположительно мог стать местом падения советского исследовательского зонда.

МАС «Марс-6» была запущена в 1973 году с миссией к Марсу для исследования атмосферы и почвы планеты, однако вскоре связь с ней оборвалась по неизвестным причинам.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:30
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