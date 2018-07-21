Обнаружено предполагаемое место крушения советской станции "Марс-6"

Напомним, в 2013 оду были обнаружены останки МАС «Марс-3». Именно это событие подвигло любителей из России заняться поисками потерпевшей крушение автоматической станции времен СССР «Марс-6». Как рассказал руководитель и главный вдохновитель поисковой группы Антон Громов, после передачи об обнаружении «Марс-3» прозвучала информация о том, что «Марс-6» до сих пор не обнаружен. Это и послужило толчком для дальнейшей разработки плана поисков.Согласно теоретическим исчислениям, МАС «Марс-6» мог рухнуть в регионе Эритрейского моря. Эксперты просмотрели изображения NASA этого места и обнаружили странный кратер, который предположительно мог стать местом падения советского исследовательского зонда.МАС «Марс-6» была запущена в 1973 году с миссией к Марсу для исследования атмосферы и почвы планеты, однако вскоре связь с ней оборвалась по неизвестным причинам.