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Эксперты определили состав самых опасных приложений для смартфонов

Экспертами составлен перечень наиболее опасных приложений, которые входят в состав ПО смартфонов. Как показал результат, в лидерах рейтинга по уязвимости оказались Facebook и WhatsApp.

Представляемый как дополнение основному приложению Facebook Messenger, выполняет функции внешнего мессенджера, именно он и стал самым подверженным взломам. Самое большое количество инцидентов, за первую половину текущего года, зафиксировано именно за ним. Причем хакеры получали доступ к личным данным пользователей, посредством именно данной утилиты.
Эксперты определили состав самых опасных приложений для смартфонов


На операционной системе Android, чаще всего взламывали WhatsApp. Так же отмечается, что опасность личным данным может представить и Telegram. Причем представителями мессенджера уже высказывались заявления, про шифрование всех переписок, но хакерами была найдена возможность взлома аккаунтов пользователей, поводом послужила верификация, которая осуществляется по номеру мобильного телефона.

Как рассказали специалисты, наиболее часто взлому подвергаются именно мессенджеры, а так же сервисы знакомств. Регистрируясь на таких порталах, необходимо вводить номер телефона или привязать к аккаунту в социальной сети. Это может предоставить возможность мошенникам без особых затруднений завладеть личными данным и воспользоваться ими в преступных целях. С целью защиты от возможного взлома, эксперты рекомендуют обновлять чаще антивирусное программное обеспечение.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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