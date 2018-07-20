Уши Татьяны Мусульбес снова начали торчать

Девушка призналась, что с детства очень сильно комплексовала на счет своей лапоухости, поэтому, когда реалити-шоу предоставило ей возможность улучшить внешность, то она с радостью согласилась.Спустя несколько дней после операции Таня показала результат, и зрители действительно отметили, что она стала выглядеть лучше, однако сейчас они заметили, что уши Мусульбес снова начали торчать.Поклонники спрашивают у возлюбленной Виктора Литвинова, что же произошло, но та предпочитает делать вид, что не видит этих вопросов. Тем не менее фанаты не перестают обсуждать эту тему и советуют девушке не идти на коррекцию, а оставить все в первозданном виде.По мнению некоторых, после операции уши Тани выглядели «пришитыми», что очень портило ее внешность, а теперь все встало на свои места и не стоит этого стыдится.