На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель - Татьяна Владимировна тоже стала использовать псевдоним своей старшей дочери

Стоит отметить, что изначально, когда Алена только появилась на Поляне, то просила, чтобы, обращаясь к ней, ведущие и участники называли ее настоящую фамилию – Савкина, однако спустя несколько месяцев она пересмотрела свое отношение к этому вопросу и тоже стала частью семейства Рапунцель.А сегодня стало известно о том, что Татьяна Владимировна, дабы максимально сблизиться со своей семьей тоже переняла этот псевдоним и стала Рапунцель.Вероятно, что женщина планирует надолго поселиться в периметре телестройки, а потому согласилась на перенять псевдоним своей старшей дочери, чтобы ведущие полноценно могли называть их всех семейством Рапунцелей.