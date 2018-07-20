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На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель - Татьяна Владимировна тоже стала использовать псевдоним своей старшей дочери

Несколько недель назад в периметр «Дома-2» приехала мама Алены и Ольги Рапунцель, дабы помочь старшей дочери с воспитанием трехмесячной малышки, а младшей – с отношениями с Ильей Яббаровым и беременностью.

Стоит отметить, что изначально, когда Алена только появилась на Поляне, то просила, чтобы, обращаясь к ней, ведущие и участники называли ее настоящую фамилию – Савкина, однако спустя несколько месяцев она пересмотрела свое отношение к этому вопросу и тоже стала частью семейства Рапунцель.

На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель - Татьяна Владимировна тоже стала использовать псевдоним своей старшей дочери

А сегодня стало известно о том, что Татьяна Владимировна, дабы максимально сблизиться со своей семьей тоже переняла этот псевдоним и стала Рапунцель.

Вероятно, что женщина планирует надолго поселиться в периметре телестройки, а потому согласилась на перенять псевдоним своей старшей дочери, чтобы ведущие полноценно могли называть их всех семейством Рапунцелей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:10
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