Неадекватный житель Сахалина испугал медведей на Холмском перевале

Охотники и местное население никогда не трогали зверей в этом месте, потому что они не проявляли агрессию по отношению к людям. В этот раз медведи мирно сидели на сопке, но внезапно заметили кричащего человека, который размахивал руками и поднимался к ним по склону.Особи не ожидали такого поворота событий и предпочли скрыться от своего врага. Дальнейшая судьба этого героя журналистам неизвестна, но многие люди осудили его поведение, которое могло стать причиной конфликта между хищниками и населением.