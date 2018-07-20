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Виктория Боня призналась, что от любого недуга лечится травами и этим удивляет свою свекровь

Бывшая участница самого популярного реалити-шоу в стране Виктория Боня в одном из своих последних интервью призналась, что не пьет таблетки и лечит себя, а также свою дочь Анджелину травами.

По словам девушки, в Америке привыкли все недуги лечить медикаментозно: «вечером принимают таблетку, чтобы уснуть, а утром другую – чтобы проснуться». Она к этой категории людей не относится.

Виктория Боня призналась, что от любого недуга лечится травами и этим удивляет свою свекровь

«У нас все на травах. Мама Алекса была поражена тем, что я вообще не пью таблетки, даже когда болею, и приучаю к этому дочь. Для них было открытием, что у меня для каждого классического заболевания типа гриппа и простуды свои рецепты», - призналась Вика.

Напомним, что экс-участница телепроекта «Дом-2» несколько лет жила в гражданском браке вместе с бизнесменом Алексом Смерфитом, а также родила от него дочь. Сейчас бывшие возлюбленные не вместе, однако продолжают поддерживать хорошие отношения друг с другом, дабы не травмировать ребенка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:03
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