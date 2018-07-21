В КНР туристы запечатали на видео телепортацию НЛО над рекой Янцзы

Вечером люди заметили странный объект в небе, излучающий свечение, после чего решили сделать несколько фото. В процессе наблюдения они заметили, что НЛО стал медленно исчезать в дымке, но вместо него в этом месте появился новый корабль пришельцев.Потом он стал выполнять движения, напоминающие телепортацию, а шокированные гости не могли поверить своим глазам. Они отметили, что внеземные гости заинтересовались горными районами страны, а пользователи сразу стали говорить о порталах в иные миры.