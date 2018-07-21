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В КНР туристы запечатали на видео телепортацию НЛО над рекой Янцзы

В КНР туристы запечатали на видео телепортацию НЛО над рекой Янцзы. Свидетели события были потрясены таким зрелищем и опубликовали материалы в сетях.

В КНР туристы запечатали на видео телепортацию НЛО над рекой Янцзы


Вечером люди заметили странный объект в небе, излучающий свечение, после чего решили сделать несколько фото. В процессе наблюдения они заметили, что НЛО стал медленно исчезать в дымке, но вместо него в этом месте появился новый корабль пришельцев.



Потом он стал выполнять движения, напоминающие телепортацию, а шокированные гости не могли поверить своим глазам. Они отметили, что внеземные гости заинтересовались горными районами страны, а пользователи сразу стали говорить о порталах в иные миры.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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