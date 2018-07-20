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Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от Ульяны Сергеенко из-за отсутствия «голубых кровей»

Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня недавно была в Москве и дала одному из изданий развернутое интервью, в котором помимо всего прочего рассказала о самом комичном, по ее мнению, случаю из жизни.

По словам девушки, самая интересная история произошла на Paris Fashion Week, когда она сидела на показе одного из модельеров с мировым именем и раздался звонок с вопросом о том, понравилась ли ей коллекция одежды, которую демонстрировала Ульяна Сергеенко днем ранее.

Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от Ульяны Сергеенко из-за отсутствия «голубых кровей»

«Ответила, что в этом году мне не присылали приглашения и я не была там. На следующий день выходит новость с заголовком «Викторию Боню не пустили на показ». «Не была» и «не пустили» – это разные вещи!», - призналась теледива.

Также она отметила, что следом за этими всеми статьями было опубликовано заявление представителя Ульяны, который сказал, что к ним на показ приходят люди исключительно голубых кровей, и таким, как Боня, там не место.

Читать такое ей было неприятно, однако над «голубыми кровями» она все-же посмеялась, заявив, «куда нам, детям пролетариата!».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:42
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