Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от Ульяны Сергеенко из-за отсутствия «голубых кровей»

«Ответила, что в этом году мне не присылали приглашения и я не была там. На следующий день выходит новость с заголовком «Викторию Боню не пустили на показ». «Не была» и «не пустили» – это разные вещи!», - призналась теледива.

По словам девушки, самая интересная история произошла на Paris Fashion Week, когда она сидела на показе одного из модельеров с мировым именем и раздался звонок с вопросом о том, понравилась ли ей коллекция одежды, которую демонстрировала Ульяна Сергеенко днем ранее.Также она отметила, что следом за этими всеми статьями было опубликовано заявление представителя Ульяны, который сказал, что к ним на показ приходят люди исключительно голубых кровей, и таким, как Боня, там не место.Читать такое ей было неприятно, однако над «голубыми кровями» она все-же посмеялась, заявив, «куда нам, детям пролетариата!».