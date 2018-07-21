В сетях появились фото разрушительного торнадо из американского штата Айова

Синоптики отметили, что природная катастрофа застала жителей врасплох, так как все прогнозы показывали небольшие грозы в вечернее время. Однако потом Маршаллтаун стал первой жертвой торнадо, лишившись домов и купола исторического здания суда, упавшего на землю с 57-метровой высоты.Клиника тоже была разрушена стихией, так что пострадавших людей пришлось везти в другие центры. Новые воронки были замечены в восточной стороне штата, после чего власти начали эвакуировать население. Пока есть информация о ранениях 17 людей без смертельных исходов.