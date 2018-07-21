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Американцы хотят вернуться на Луну из-за залежей изотопа гелий-3

NASA 49 лет назад закрыло программу по освоению Луны, но сейчас ситуация изменилась. Американцы хотят вернуться на объект из-за залежей изотопа гелий-3.

Белый дом разрешил агентству продолжить исследования в данном направлении, чтобы укрепить позиции страны на мировом рынке. Запасы ценного ресурса позволят получать ученым ядерную энергию без вредных отходов, сохраняя экологию, а также принесут большую прибыль в казну.

Американцы хотят вернуться на Луну из-за залежей изотопа гелий-3


Кроме того, спутник Земли можно использовать для тренировок будущих колонистов Красной планеты. Несколько проектов уже рассматривают ее, как вариант для спасения человечества от катастрофы, учитывая научные достижения и развлечения.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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