Американцы хотят вернуться на Луну из-за залежей изотопа гелий-3
NASA 49 лет назад закрыло программу по освоению Луны, но сейчас ситуация изменилась. Американцы хотят вернуться на объект из-за залежей изотопа гелий-3.
Белый дом разрешил агентству продолжить исследования в данном направлении, чтобы укрепить позиции страны на мировом рынке. Запасы ценного ресурса позволят получать ученым ядерную энергию без вредных отходов, сохраняя экологию, а также принесут большую прибыль в казну.
Кроме того, спутник Земли можно использовать для тренировок будущих колонистов Красной планеты. Несколько проектов уже рассматривают ее, как вариант для спасения человечества от катастрофы, учитывая научные достижения и развлечения.