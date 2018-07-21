Ученые: Внеземные бактерии могут вызвать смертельную эпидемию на Земле

Многие микроорганизмы выживают в таких условиях, о чем красноречиво говорили анализы земных аналогов, находящихся на оборудовании, исследовавшем Луну. Также ученые подтвердили свою теорию во время изучения бактерий рядом с МКС.Опасные вирусы, неизвестные науке, могут принести на нашу планету астероиды или метеориты. Люди могут пострадать из-за различных недугов, так что стоит заранее принять меры и подготовиться к нашествию космических гостей.