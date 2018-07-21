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Ученые: Внеземные бактерии могут вызвать смертельную эпидемию на Земле

Российские специалисты выяснили, что внеземные бактерии могут вызвать смертельную эпидемию на Земле. Их приносят космические объекты или людские технологии.

Многие микроорганизмы выживают в таких условиях, о чем красноречиво говорили анализы земных аналогов, находящихся на оборудовании, исследовавшем Луну. Также ученые подтвердили свою теорию во время изучения бактерий рядом с МКС.

Ученые: Внеземные бактерии могут вызвать смертельную эпидемию на Земле


Опасные вирусы, неизвестные науке, могут принести на нашу планету астероиды или метеориты. Люди могут пострадать из-за различных недугов, так что стоит заранее принять меры и подготовиться к нашествию космических гостей.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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