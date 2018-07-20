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Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу Бузову «самой бездарной певицей всех времен и народов»

Ни для кого не секрет, что после развода с игроком московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не стала долго лить слезы в подушку, а заняла все свое свободное время работой.

Она активно взялась за производство собственной линейки одежды, стала главным действующим лицом спектакля «Мужчина нарасхват», снялась в нескольких фильмах, запустила именную криптовалюту, открыла собственный ресторан, а самое главное построила головокружительную карьеру певицы.

Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу Бузову «самой бездарной певицей всех времен и народов»

Девушка уже выпустила более двух десятков песен, каждая их которых побывала на 1 месте российского iTunes, а также дала множество концертов по всей стране.

Однако далеко не все смирились с таким успехом Бузовой. В число ее антифанатов записался и создатель группы «Ласковый май» Андрей Резин. По его мнению, Оля худшая певица всех времен и народов.

Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу Бузову «самой бездарной певицей всех времен и народов»

«Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС, в 1989 году, был признан лучшим продюсером-певцом СССР», - заявил он.

Стоит отметить, что на подобное высказывания теледива пока никак не отреагировала, однако не факт, что она вообще намерена это делать. В своем недавнем интервью Оля сказала, что не заставляет никого слушать свои песни насильно и несмотря на весь негатив продолжит делать то, что ей нравится, а нравится ей находиться на сцене и петь.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:05
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