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Миниатюрные роботы будут помогать людям при проведении спасательных работ

Последствия катастрофических природных явлений, главная проблема, которую приходится решать человеку, даже при использовании современных технологий. Управлением по исследованиям, состоящим при Министерстве обороны США, представлены роботы, которые помогут значительно упростить решение подобных задач.

Возможности новейшей разработки направлены на упрощение передвижения работников гуманитарной помощи в экстремальных районах по развалинам. При проведении поисково-спасательных работ, роботы уже оказывают значительную помощь. Только иногда возникают ситуации, когда серьезно проблемой становится сложность разрушенной местности. С целью повышения качества взаимодействия человека с машиной в трудных условиях, и была разработана новая платформа.
Миниатюрные роботы будут помогать людям при проведении спасательных работ


Роботов готовят к прохождению серьезных испытаний, но у создателей новых конструкций машин SHRIMP есть определенная уверенность, что пользу от них можно будет почувствовать сразу. Специалисты работают над механизмами, в основе которых лежат микророботы. Таким образом, обеспечивается адаптация к любой исследуемой местности. Еще одним преимуществом является эффективное распределение энергии
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
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