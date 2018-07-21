Миниатюрные роботы будут помогать людям при проведении спасательных работ

Возможности новейшей разработки направлены на упрощение передвижения работников гуманитарной помощи в экстремальных районах по развалинам. При проведении поисково-спасательных работ, роботы уже оказывают значительную помощь. Только иногда возникают ситуации, когда серьезно проблемой становится сложность разрушенной местности. С целью повышения качества взаимодействия человека с машиной в трудных условиях, и была разработана новая платформа.Роботов готовят к прохождению серьезных испытаний, но у создателей новых конструкций машин SHRIMP есть определенная уверенность, что пользу от них можно будет почувствовать сразу. Специалисты работают над механизмами, в основе которых лежат микророботы. Таким образом, обеспечивается адаптация к любой исследуемой местности. Еще одним преимуществом является эффективное распределение энергии