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Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями нового сезона шоу «Инстаграмщицы» на канале «Пятница»

Ни для кого не секрет, что многие герои телепроекта «Дома-2» после ухода за ворота соглашаются на участие в менее популярных реалити-шоу, некоторые из которых даже прижились на федеральных каналах и имеют огромную аудиторию зрителей.

А недавно стало известно, что помогает таким ребятам Василина Михайловская, советуя бывших выходцев с телестройки своим коллегам.

Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями нового сезона шоу «Инстаграмщицы» на канале «Пятница»

Так, на днях стало известно, что на канале «Пятница» скоро стартует очередная битва популярных девушек в рамках проекта «Инстаграмщицы», а самое примечательное в этом то, что основной процент участниц состоит из экс-звезд «Дома-2».

В прошлом сезоне зрители уже могли наблюдать за противостоянием Евгении Феофилактовой и Татьяны Охулковой, а теперь в главных ролях их ждут Мария Кохно, Александра Гозиаз, Марина Мексика, Екатерина Колисниченко, Мэри Кулешова и Кристина Дерябина.

И поклонники шоу уверены, что новый сезон будет очень интересным. Особенно сильно они ждут соревнования Саши и Кристины, которые в периметре телестройки были лучшими подругами, а за воротами разругались и перестали общаться.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:49
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