Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями нового сезона шоу «Инстаграмщицы» на канале «Пятница»

А недавно стало известно, что помогает таким ребятам Василина Михайловская, советуя бывших выходцев с телестройки своим коллегам.Так, на днях стало известно, что на канале «Пятница» скоро стартует очередная битва популярных девушек в рамках проекта «Инстаграмщицы», а самое примечательное в этом то, что основной процент участниц состоит из экс-звезд «Дома-2».В прошлом сезоне зрители уже могли наблюдать за противостоянием Евгении Феофилактовой и Татьяны Охулковой, а теперь в главных ролях их ждут Мария Кохно, Александра Гозиаз, Марина Мексика, Екатерина Колисниченко, Мэри Кулешова и Кристина Дерябина.И поклонники шоу уверены, что новый сезон будет очень интересным. Особенно сильно они ждут соревнования Саши и Кристины, которые в периметре телестройки были лучшими подругами, а за воротами разругались и перестали общаться.