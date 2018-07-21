Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца

Ерун ван Акен родился в семье потомственных живописцев, переехавших из немецкого города Ахена в Хертогенбос. Молодой человек предпочитал называть себя латинским вариантом имени, под которым и вошел в историю. После кончины отца в 1478 году он стал владельцем его мастерской и продолжил выполнять заказы знатных господ, расписывая стены и изготавливая утварь для храмов. Потом он взял себе псевдоним и женился на дочери состоятельного купца, которую знал с детских лет.Детей у пары не было, но герой нашей истории благодаря выгодному союзу стал уважаемым человеком в городе. Затем он решил стать членом Братства Богоматери, куда кроме монахов входили простые обыватели, что позволило ему постоянно иметь хороший доход после выполненной работы. Многие знатные люди хотели, чтобы художник написал картины для их домов, так что на первый взгляд, в жизни голландца не было ничего сверхъестественного.После смерти живописца осталось 25 полотен и 8 рисунков, но многие названия его шедевров в оригинале были утеряны. Пока искусствоведам приходится довольствоваться каталогами, не имеющими дат на творениях мастера.Босх во время создания картины использовал личную технику рисования, благодаря которой первые мазки могли сразу обрисовать нужную фактуру. Многие из них были посвящены религиозным сюжетам, что относится к “Страшному суду”, заказанному королем Нидерландов, после чего его сестра Маргарита Австрийская пожелала приобрести сюжет с искушениями святого Антония.Вот только не все люди понимали, что в действительности хотел изобразить мастер, потому что не могли без ужаса смотреть на его демонов и различных монстров, являющихся выходцами из ада. “Сад земных наслаждений” изображает чудовищ и огромных птиц, наблюдающих за обнаженными людьми, а также внутри одного существа поместилось питейное заведение с развлекающимися посетителями.Темы конца света были популярны у многих художников, но Иероним полностью изменил привычные каноны церкви, и украсил собор необычной фреской. Она сразу привлекла к себе внимание ученых, потому что в сюжете толпы людей, окутанных мраком, подняли руки вверх и смотрят на космический объект в форме конуса, внутри которого виднеется белая сфера с фигурой пришельца.Голландский профессор Эдмунд ван Хооссе отметил, что художник показал контакт землян с гуманоидами в будущем, а американский исследователь Джордан Хардс не сомневается во внеземном происхождении гения, показавшего людям свои странствия по различным мирам Вселенной. Перед смертью он просил небо дать ему свет, желая увидеть родное измерение. Такие нюансы могли привести живописца на костер, но современники в ту эпоху не вникали в истинный смысл изображений, потому что сами считали царство Сатаны жутким местом мучений для грешников.Сейчас некоторые эксперты предполагают, что все образы возникали в подсознании Босха, а также предположили, что он увлекался магией и алхимией. Были даже версии о секте адамитов, куда входили еретики, отрицающие существовании Творца, но потом эта информация не подтвердилась. Необычная символика на картинах действительно напоминает стадии преобразования металла в опытах искателей Философского камня, а пожары на фоне зубчатых деревьев с полыми стволами, связаны с плавильным горном и сосудами герметиков.Многие эзотерики уверены, что в образе лестницы скрывается путь к знаниям, что также относится к ключам. Перевернутые воронки обозначают мошенников, а отрезанные конечности указывают на ересь, дополненную символом зла - стрелой. Если рассмотреть сюжеты с животными, тоже можно заметить много интересных особенностей. Сову мастер считал символом греха и коварства, всегда показывая ее на фоне черных птиц, символизирующих человеческие пороки.Средневековые изображения животных тоже относились к символике добра и зла в христианстве, а также сухие деревья вместе со скелетами являются аллегорией смерти. Художник имел дар пророка, показывая все катастрофы, происходящие в современную эпоху, но самой большой загадкой для специалистов стала его пустая могила.Останки лежали в храме Иоанна, который тоже радует гостей росписями мастера, но в 70-х годах археологи после раскопок не нашли их следов. Кроме того, камень на надгробье был сделан из необычного материала, не использовавшегося людьми. Во время анализа он стал издавать свечение и нагреваться, но священники не дали ученым продолжить исследования, сославшись на осквернение этого места.