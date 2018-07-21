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Царь Навуходоносор даже в страшном сне не представлял себя последователем иудаизма и наказал евреев за нарушение клятвы

Библейские истории описывают события, связанные с правлением вавилонского царя Навуходоносора, сделавшего евреев своими рабами и разрушившего храм Соломона. Вот только он даже в страшном сне не представлял себя последователем иудаизма и наказал народ за нарушение клятвы, несмотря на беседы с пророком Даниилом.

Царь Навуходоносор даже в страшном сне не представлял себя последователем иудаизма и наказал евреев за нарушение клятвы


Ученые до 19 века считали его мифической личностью, не существовавшей в реальной жизни, однако были вынуждены изменить мнения после раскопок в Вавилоне. Тогда найденные артефакты показали, что этот правитель действительно жил в библейские времена, а в его стране процветала наука и ремесла. Каменные плиты и таблички сохранили надписи о том, как себя называл герой нашей истории.

Царь считал себя благочестивым наследником, получившим благословение бога Мардука, который был любимцем небесами и мудро правил своими подданными. Первенец семьи имел красивое лицо с огромными глазами, а также показал себя отличным воином. Вот только евреи называли его виновником всех бед, обрушившихся на их головы, потому что Навуходоносор всю свою жизнь проводил на поле брани. Он воевал с сирийцами и финикийцами рядом с отцом, когда еще было молодым царевичем, после чего в 605 году до нашей эры одержал победу над врагами при Каркемише и стал завоевывать западные территории.

Царь Навуходоносор даже в страшном сне не представлял себя последователем иудаизма и наказал евреев за нарушение клятвы


Тогда герой был вынужден вернуться домой из-за смерти родителя, перейдя через пустыню и проведя все ритуальные обряды, а дальше стал главой царства и вернулся к своим солдатам. С этого момента начались страдания иудеев, так как оплот филистимлян Аскалон был захвачен штурмом, не дождавшись поддержки от египтян, а дальше царь двинулся в сторону их земель. Тогда евреи заплатили большую дань, чтобы избежать рабства, после чего Вавилон присвоил себе все земли рядом с Египтом.

Возмущенный такой наглостью фараон Нехо выставил против врага огромную армию, разгромив армию противника, но и сам он лишился почти всего войска после кровавого сражения. Военные трофеи отправлялись в столицу Навуходоносора, а правитель Иудеи решил провести тайные переговоры с победителями.

Узнав о таком коварстве своих подданных, царь решил захватить Иерусалим, но хитрые евреи сами открыли перед ними ворота и собрали ценные дары, выказывая мнимую покорность. Только это не помогло Иакиму избежать казни, после чего на трон взошел его наследник Иехония, продолживший политику отца.

Царь Навуходоносор даже в страшном сне не представлял себя последователем иудаизма и наказал евреев за нарушение клятвы


Евреи боялись египтян меньше, чем молодого вавилонянина, так что дальше продолжали слать к ним гонцов, перехваченных его воинами. Царю надоело терпеть выходки предателей, так что он разграбил город и забрал 10000 жителей в плен вместе с семьей главы династии, не забыв обложить народ тяжелой данью. Он также имел конфликты с новым фараоном, ставшим бунтовать и пытаться вернуть утраченные владения.

Тогда была построена Мидийская стена, останавливающая его союзников, а дальше новое поколение иудеев выросло в рабстве. Вот только Библия уважительно относится к своему врагу и даже не называет его плохими именами, чего нельзя сказать о других правителях. Там даже есть упоминание о признании Навуходоносором еврейского Бога единым истинным Творцом, вот только в реальности такого не произошло.

Царь Навуходоносор даже в страшном сне не представлял себя последователем иудаизма и наказал евреев за нарушение клятвы


Эксперты считают, что авторы текстов просто не знали, каким лучше преподнести людям историю о поражении своего народа, так что решили убрать клеймо рабов таким образом. После этого возникла легенда о вражеском царе, принявшем иудейство, чтобы скрыть истину о постыдных деяниях родных правителей и утраченных святынях храма.

Глава Вавилона действительно заслуживает уважения, потому что он не нарушал своих клятв и был честным воином, безжалостно карающим нарушителей слова, которое в его устах было незыблемо.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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