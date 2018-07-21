Царь Навуходоносор даже в страшном сне не представлял себя последователем иудаизма и наказал евреев за нарушение клятвы

Ученые до 19 века считали его мифической личностью, не существовавшей в реальной жизни, однако были вынуждены изменить мнения после раскопок в Вавилоне. Тогда найденные артефакты показали, что этот правитель действительно жил в библейские времена, а в его стране процветала наука и ремесла. Каменные плиты и таблички сохранили надписи о том, как себя называл герой нашей истории.Царь считал себя благочестивым наследником, получившим благословение бога Мардука, который был любимцем небесами и мудро правил своими подданными. Первенец семьи имел красивое лицо с огромными глазами, а также показал себя отличным воином. Вот только евреи называли его виновником всех бед, обрушившихся на их головы, потому что Навуходоносор всю свою жизнь проводил на поле брани. Он воевал с сирийцами и финикийцами рядом с отцом, когда еще было молодым царевичем, после чего в 605 году до нашей эры одержал победу над врагами при Каркемише и стал завоевывать западные территории.Тогда герой был вынужден вернуться домой из-за смерти родителя, перейдя через пустыню и проведя все ритуальные обряды, а дальше стал главой царства и вернулся к своим солдатам. С этого момента начались страдания иудеев, так как оплот филистимлян Аскалон был захвачен штурмом, не дождавшись поддержки от египтян, а дальше царь двинулся в сторону их земель. Тогда евреи заплатили большую дань, чтобы избежать рабства, после чего Вавилон присвоил себе все земли рядом с Египтом.Возмущенный такой наглостью фараон Нехо выставил против врага огромную армию, разгромив армию противника, но и сам он лишился почти всего войска после кровавого сражения. Военные трофеи отправлялись в столицу Навуходоносора, а правитель Иудеи решил провести тайные переговоры с победителями.Узнав о таком коварстве своих подданных, царь решил захватить Иерусалим, но хитрые евреи сами открыли перед ними ворота и собрали ценные дары, выказывая мнимую покорность. Только это не помогло Иакиму избежать казни, после чего на трон взошел его наследник Иехония, продолживший политику отца.Евреи боялись египтян меньше, чем молодого вавилонянина, так что дальше продолжали слать к ним гонцов, перехваченных его воинами. Царю надоело терпеть выходки предателей, так что он разграбил город и забрал 10000 жителей в плен вместе с семьей главы династии, не забыв обложить народ тяжелой данью. Он также имел конфликты с новым фараоном, ставшим бунтовать и пытаться вернуть утраченные владения.Тогда была построена Мидийская стена, останавливающая его союзников, а дальше новое поколение иудеев выросло в рабстве. Вот только Библия уважительно относится к своему врагу и даже не называет его плохими именами, чего нельзя сказать о других правителях. Там даже есть упоминание о признании Навуходоносором еврейского Бога единым истинным Творцом, вот только в реальности такого не произошло.Эксперты считают, что авторы текстов просто не знали, каким лучше преподнести людям историю о поражении своего народа, так что решили убрать клеймо рабов таким образом. После этого возникла легенда о вражеском царе, принявшем иудейство, чтобы скрыть истину о постыдных деяниях родных правителей и утраченных святынях храма.Глава Вавилона действительно заслуживает уважения, потому что он не нарушал своих клятв и был честным воином, безжалостно карающим нарушителей слова, которое в его устах было незыблемо.