Ученые заставили наночастицы вращаться со скоростью миллиард оборотов в секунду

В Швейцарской высшей технической школе Цюриха группа ученых под руководством Рене Реймана разместила наночастицы в ловушке лазерных лучей, находившейся в глубоком вакууме. Затем 100-нанометровые частицы были облучены поляризующим светом. Это позволило придать им высокую скорость вращения. Однако даже миллиарда оборотов недостаточно, чтобы разорвать соединение атомов.Похожий эксперимент проводился в Университете Пердью. Там Тунцан Ли вместе с коллегами раскручивали гантелеобразные наночастицы. По словам Тунцана, придав частицам в форме гантели достаточную скорость, их можно использовать, как торсионные весы.Кроме того, если раскручивать наночастицы в измененных условиях (при криогенной температуре) теоретически можно измерить «трение вакуума». В квантовой механике существует такое понятие, как «виртуальные частицы». Они возникают из-за флуктуации вакуума, но чтобы их идентифицировать, необходимо придать высокую скорость вращения микроскопическим частицам, которые будут взаимодействовать с ними в результате «трения».