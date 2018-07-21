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Ученые заставили наночастицы вращаться со скоростью миллиард оборотов в секунду

Американские и швейцарские физики поставили новый рекорд скорости механического вращения. Специалисты независимо друг от друга заставили раскручиваться кремниевые наночастицы со скоростью более миллиарда оборотов в секунду.

В Швейцарской высшей технической школе Цюриха группа ученых под руководством Рене Реймана разместила наночастицы в ловушке лазерных лучей, находившейся в глубоком вакууме. Затем 100-нанометровые частицы были облучены поляризующим светом. Это позволило придать им высокую скорость вращения. Однако даже миллиарда оборотов недостаточно, чтобы разорвать соединение атомов.

Ученые заставили наночастицы вращаться со скоростью миллиард оборотов в секунду


Похожий эксперимент проводился в Университете Пердью. Там Тунцан Ли вместе с коллегами раскручивали гантелеобразные наночастицы. По словам Тунцана, придав частицам в форме гантели достаточную скорость, их можно использовать, как торсионные весы.

Кроме того, если раскручивать наночастицы в измененных условиях (при криогенной температуре) теоретически можно измерить «трение вакуума». В квантовой механике существует такое понятие, как «виртуальные частицы». Они возникают из-за флуктуации вакуума, но чтобы их идентифицировать, необходимо придать высокую скорость вращения микроскопическим частицам, которые будут взаимодействовать с ними в результате «трения».
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 00:00
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