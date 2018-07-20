Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц (Абрамсон) опубликовала в Сеть свои откровенные фотографии

«Я очень люблю вашу семью, поэтому подобные фотографии стали для меня полной неожиданностью! Тат, нельзя так! Ты же уже жена и мама!», - написала одна из поклонниц экс-участницы «Дома-2».

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула прославленную телестройку довольно давно, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители.Каждый день Тата радует своих преданных фанатов, публикуя в личном микроблоге свежую порцию новых фотографий, видеороликов и сториз, некоторые из которых, как оказалось, могут шокировать ее подписчиков.Как оказалось, после ухода из проекта экс-звезда «Дома-2» долгое время не спешила возвращаться к привычному для обычных людей ритму жизни. Вероятней всего, что именно поэтому Тата первые несколько недель после ухода из реалити решила провести в компании своей мамы Марины Тристановной Абрамсон, ее бойфрендом и маленькой дочери в Дубаи.Тем не менее, на Дубаи все не закончилось. В итоге после Объединенных Арабских Эмиратов блондинка улетела с близкими подругами отдыхать на Кипр.Как бы то ни было, но на сегодняшний день Тате все-таки пришлось задуматься о том, что нужно идти работать и приносить в семью хоть какие-то деньги. По крайней мере, именно так знаменитость объяснила свои довольно откровенные фотографии, которые буквально сразу же разлетелись по всем социальным сетям.На снимках молодая мамочка позирует в весьма откровенных комплектах нижнего белья и не менее скромных пеньюарах. Маловероятно, что сама Тата ожидала того, что на нее польется столько грязи из-за подобных снимков.Ведь вездесущие недоброжелатели сразу же принялись обвинять Абрамсон в том, что она является девушкой легкого поведения, которая, по словам злопыхателей, продает себя и свое тело за финансовое вознаграждение.Нужно сказать, что даже огромнейшее количество преданных поклонников семейства Блюменкранц-Абрамсон не смогли пройти мимо подобных публикаций и попросили свою любимицу больше не заниматься подобными вещами, ведь блондинка уже не только замужняя женщина, но и мама.