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Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц (Абрамсон) опубликовала в Сеть свои откровенные фотографии

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц (Абрамсон) опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм довольно откровенные фотографии, чем шокировала верных поклонников.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула прославленную телестройку довольно давно, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители.

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц (Абрамсон) опубликовала в Сеть свои откровенные фотографии

Каждый день Тата радует своих преданных фанатов, публикуя в личном микроблоге свежую порцию новых фотографий, видеороликов и сториз, некоторые из которых, как оказалось, могут шокировать ее подписчиков.

Как оказалось, после ухода из проекта экс-звезда «Дома-2» долгое время не спешила возвращаться к привычному для обычных людей ритму жизни. Вероятней всего, что именно поэтому Тата первые несколько недель после ухода из реалити решила провести в компании своей мамы Марины Тристановной Абрамсон, ее бойфрендом и маленькой дочери в Дубаи.

Тем не менее, на Дубаи все не закончилось. В итоге после Объединенных Арабских Эмиратов блондинка улетела с близкими подругами отдыхать на Кипр.

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц (Абрамсон) опубликовала в Сеть свои откровенные фотографии

Как бы то ни было, но на сегодняшний день Тате все-таки пришлось задуматься о том, что нужно идти работать и приносить в семью хоть какие-то деньги. По крайней мере, именно так знаменитость объяснила свои довольно откровенные фотографии, которые буквально сразу же разлетелись по всем социальным сетям.

На снимках молодая мамочка позирует в весьма откровенных комплектах нижнего белья и не менее скромных пеньюарах. Маловероятно, что сама Тата ожидала того, что на нее польется столько грязи из-за подобных снимков.

Ведь вездесущие недоброжелатели сразу же принялись обвинять Абрамсон в том, что она является девушкой легкого поведения, которая, по словам злопыхателей, продает себя и свое тело за финансовое вознаграждение.

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц (Абрамсон) опубликовала в Сеть свои откровенные фотографии

Нужно сказать, что даже огромнейшее количество преданных поклонников семейства Блюменкранц-Абрамсон не смогли пройти мимо подобных публикаций и попросили свою любимицу больше не заниматься подобными вещами, ведь блондинка уже не только замужняя женщина, но и мама.

«Я очень люблю вашу семью, поэтому подобные фотографии стали для меня полной неожиданностью! Тат, нельзя так! Ты же уже жена и мама!», - написала одна из поклонниц экс-участницы «Дома-2».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:10
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