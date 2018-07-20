Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной системы, выявили космологи

В последние годы космические ученые начали подозревать, что в первые годы существования Солнечной системы произошло что-то необычное. Многие начали задаваться вопросом, почему во внешней солнечной системе не так много материала, как предполагала логика. Кроме того, почему Нептун гораздо массивней Урана, который ближе к Солнцу. И почему многие столь мелкие объекты во внешней солнечной системе имеют такие орбиты нечетной формы. Рассматривая такие вопросы, многие космологи начали задаваться вопросом, могла ли одинокая звезда забрести в течение первых лет формирования Солнечной системы, приблизившись достаточно близко, чтобы силой гравитации сдвинуть некоторые из объектов во внешних частях Солнечной системы с их предыдущих позиций.Идея звезды-изгоя обсуждалась в течение некоторого времени, но теория не имела достаточно веских доказательств из-за временных несостыковок – звезда могла блуждать по Солнечной системе примерно через 10 миллионов лет после рождения нашей галактики. Но объекты во внешней Солнечной системе все еще только формировались бы, что маловероятно на них влияния звезды-изгоея.В своей работе исследователи предполагают, что недавние исследования других групп, изучающих образование других солнечных систем, показали, что внешние части таких систем могут быть более развитыми, чем их внутренние части. Ученые предполагают, что если бы это имело место в нашей Солнечной системы, то возможно, что внешние ее части уже были сформированы до такой степени, что на них могло повлиять гравитационное притяжение проходящей звезды. Чтобы проверить свою теорию, космологи создали симуляцию именно такого сценария и обнаружили, что она очень близко соответствует тому, что мы можем видеть сегодня, - Солнечная система с нечетными характеристиками на ее внешних краях.