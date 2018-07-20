АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной системы, выявили космологи

Команда исследователей из Института Макса Планка и Королевского университета использовала новую информацию для проверки теории, предполагающей, что звезда-изгой прошла достаточно близко к нашей Солнечной системе миллионы лет назад, изменив ее конфигурацию.

Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной системы, выявили космологи


В последние годы космические ученые начали подозревать, что в первые годы существования Солнечной системы произошло что-то необычное. Многие начали задаваться вопросом, почему во внешней солнечной системе не так много материала, как предполагала логика. Кроме того, почему Нептун гораздо массивней Урана, который ближе к Солнцу. И почему многие столь мелкие объекты во внешней солнечной системе имеют такие орбиты нечетной формы. Рассматривая такие вопросы, многие космологи начали задаваться вопросом, могла ли одинокая звезда забрести в течение первых лет формирования Солнечной системы, приблизившись достаточно близко, чтобы силой гравитации сдвинуть некоторые из объектов во внешних частях Солнечной системы с их предыдущих позиций.

Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной системы, выявили космологи


Идея звезды-изгоя обсуждалась в течение некоторого времени, но теория не имела достаточно веских доказательств из-за временных несостыковок – звезда могла блуждать по Солнечной системе примерно через 10 миллионов лет после рождения нашей галактики. Но объекты во внешней Солнечной системе все еще только формировались бы, что маловероятно на них влияния звезды-изгоея.

В своей работе исследователи предполагают, что недавние исследования других групп, изучающих образование других солнечных систем, показали, что внешние части таких систем могут быть более развитыми, чем их внутренние части. Ученые предполагают, что если бы это имело место в нашей Солнечной системы, то возможно, что внешние ее части уже были сформированы до такой степени, что на них могло повлиять гравитационное притяжение проходящей звезды. Чтобы проверить свою теорию, космологи создали симуляцию именно такого сценария и обнаружили, что она очень близко соответствует тому, что мы можем видеть сегодня, - Солнечная система с нечетными характеристиками на ее внешних краях.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу
Екатерина Варнава удивила поклонников новым
В Харькове опозорились с памятником Людмилы
Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями
В якутском озере Лабынкыр радары зафиксировали
Нетребко и Эйвазов отменили концерт в Германии
Маск планирует запустит в Китае свою первую
Вслед за Антоном Гусевым о подарочном автомобиле
Специалисты рассказали, как кондиционер может
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц
Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной
Десять лет черная дыра пожирает захваченную звезду
Анфиса Чехова поймала букет невесты на свадьбе у
Ани Лорак приучает свою наследницу Софию к труду
Фанаты убедили Либерж Кпадону не делать
Зрители «Дома-2» обвинили Ольгу Рапунцель в
Гравитационное линзирование помогло астрономам
Бывшая избранница Эмина Агаларова Лейла
Disney показала виртуального персонажа
Ученые: Вороны имеют склонность к некрофилии
Роман Гриценко утверждает, что Ольга Бузова сама
Водитель запечатлел на камеру два НЛО над
Любимая супруга Владимира Высоцкого Иза умерла в
Наталья Рудова отдыхает во Франции с 19-летним
Алена Водонаева посоветовала Сергею Шнурову
Лариса Гузеева раскритиковала Василису Володину
Starbucks откроет первую в США кофейню для
Старец Иона Одесский оставил пророчество о
Ксения Бородина заявила, что «порвет любого» за
Жительница Тюмени три года жила с инородным телом
Просмотреть все новости