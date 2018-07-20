АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Боевой НЛО в форме бумеранга был замечен исследователями возле Солнца

Исследователи обратили внимание на новые фото NASA, показывающие различные объекты возле Солнца. Они заметили на них боевой НЛО в форме бумеранга, прилетевший сюда из другой галактики.

Боевой НЛО в форме бумеранга был замечен исследователями возле Солнца


На нем было видно защитное покрытие, позволившее пришельцам находиться рядом с небесным телом. Устройство SOHO STEREO часто радует экспертов сюжетами с различными НЛО. Объекты отличаются друг от друга формами и размерами, а также располагаются в космическом пространстве недалеко от светила.



Пользователи сетей после просмотра сюжета были поражены такой информацией. Возможно, гуманоиды пытаются окружить нашу планету щитом, чтобы защитить ее от негативных сил. Ученые пока отказываются комментировать события и отвечать на вопросы людей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Туристка в Бразилии запечатлела на видео
Боевой НЛО в форме бумеранга был замечен
IBM использует возможности искусственного
Космический юрист из США объяснил, кому
Ученые: В пассивном курении обнаружена новая
Концертный костюм Филиппа Киркорова на дне
Поклонницы раскритиковали руки Димы Билана
Равшана Куркова порадовала поклонников стильным
Жительница Челябинска была шокирована низким
Житель Мюнхена заметил множество НЛО в небе над
Обнаженная Волочкова прикрылась букетом из алых и
Поклонники раскритиковали любимый турецкий
Китай продемонстировал первую в мире модель
Уши Татьяны Мусульбес снова начали торчать
Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и
На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель -
Виктория Боня призналась, что от любого недуга
Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы,
Вздутие живота, желтый цвет кожи и хроническая
Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от
Ученые: Солнечные ванны и жарка шашлыка на
В Солнечной системе ученые нашли скопление
Марию Кохно ограбили в аэропорту Турции пока она
Здоровое питание, нужное количество воды и
Ученые: Озеленение улиц снижает чувство депрессии
Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и
Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу
Екатерина Варнава удивила поклонников новым
В Харькове опозорились с памятником Людмилы
Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями
Просмотреть все новости