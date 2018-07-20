IBM использует возможности искусственного интеллекта для борьбы с онкологией

В намерениях IBM лечение рака с привлечением возможностей искусственного интеллекта. Первые, кто испытает действие программы Watson, будут ветераны США. Специально разработанное ПО займется анализом состояния бойцов с диагнозом онкологического заболевания и направит внимание ИИ на лечение именно этой категории пациентов, особенно с четвертой стадией заболевания.Программой организована систематизация данных, связанных с точечными мутациями в организме, а так же опухолями. Полученная информация затем передается онкологам. Отмечается, что примерно 40% людей, которым посвятит свою работу ИИ, являются жителями сельской местности, причина в том, что им не просто получить своевременную и качественную медпомощь, в отличие от жителей мегаполисов.В состав ассоциация ветеранов входит более трех с половиной процента онкобольных со всей территории США. В случае помощи Watson кому нибудь из представленной категории, это будет считаться успехом.