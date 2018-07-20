Гравитационное линзирование помогло астрономам изучить чрезвычайно плотное скопление галактик

Недавно группа итальянских исследователей опубликовала отчет в Nature Astronomy по изучению PSZ2 GO99.86 + 58.45, чрезвычайно плотного скопления галактик с очень большим гравитационным световым сигналом. Они сообщают, что система крайне редка в рамках формирования галактической структуры, и ее характеристики подразумевают эффективность усиления механизмов, отличных от массы, на гало темной материи.Исследователи проанализировали данные из двух общедоступных каталогов сдвига - CFHTLenS и RCSLens. Они обнаружили, что окраины кластера имеют очень большой гравитационный линзовый сигнал. Его высокое отношение сигнал / шум подразумевает плотность среды, которая намного превышает космологическую среднюю плотность. Ученые сообщают, что экстремальную плотность этого кластера нельзя отнести только к массе.Кроме того, исследователи сообщают, что их результаты хорошо согласуются с моделью холодного темного вещества Лямбды (ΛCDM), утверждающего, что Вселенная содержит космологическую константу, обозначенную Λ, связанную с темной энергией и холодной темной материей. Холодная темная материя - гипотетическая форма темной материи, в которой частицы темной материи движутся медленнее света. Модель ΛCDM предполагает, что структура во Вселенной образует иерархически снизу вверх, поскольку более мелкие структуры разрушаются под воздействием собственной гравитации и постоянно сливаются в более крупные структуры. В настоящее время это предпочтительная модель формирования структуры во Вселенной.В заключение исследователи отметили полезность анализа линзирования при изучении кластеров галактик. Они пишут: «Опросы галактик нового поколения будут регулярно выполнять анализ линзирования одиночных ореолов на очень большие радиусы, как мы здесь представили».