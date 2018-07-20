АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Равшана Куркова порадовала поклонников стильным нарядом на светском мероприятии

Актриса в Шанхае посетила показ коллекции модного дома, опубликовав фото в Instagram. Равшана Куркова порадовала поклонников стильным нарядом на светском мероприятии, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

Звезда стояла перед камерами в голубом топе, дополнив его классической юбкой и модными босоножками. Подписчики сразу обратили внимание на гармоничное сочетание бельевого стиля одежды с остальным гардеробом, после чего назвали Равшану Куркову роскошной особой.

Равшана Куркова порадовала поклонников стильным нарядом на светском мероприятии


Они были восхищены великолепной фигурой артистки и ее красотой, отметив, что она может носить даже самые простые вещи. Это только подчеркивает очарование знаменитости, имеющей безупречное чувство стиля. Потому модные критики и публика высоко оценили наряд актрисы, любящей удивлять фанатов оригинальными изюминками дизайнеров.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Равшана Куркова порадовала поклонников стильным
Жительница Челябинска была шокирована низким
Житель Мюнхена заметил множество НЛО в небе над
Обнаженная Волочкова прикрылась букетом из алых и
Поклонники раскритиковали любимый турецкий
Китай продемонстировал первую в мире модель
Уши Татьяны Мусульбес снова начали торчать
Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и
На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель -
Виктория Боня призналась, что от любого недуга
Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы,
Вздутие живота, желтый цвет кожи и хроническая
Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от
Ученые: Солнечные ванны и жарка шашлыка на
В Солнечной системе ученые нашли скопление
Марию Кохно ограбили в аэропорту Турции пока она
Здоровое питание, нужное количество воды и
Ученые: Озеленение улиц снижает чувство депрессии
Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и
Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу
Екатерина Варнава удивила поклонников новым
В Харькове опозорились с памятником Людмилы
Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями
В якутском озере Лабынкыр радары зафиксировали
Нетребко и Эйвазов отменили концерт в Германии
Маск планирует запустит в Китае свою первую
Вслед за Антоном Гусевым о подарочном автомобиле
Специалисты рассказали, как кондиционер может
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц
Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной
Просмотреть все новости