Равшана Куркова порадовала поклонников стильным нарядом на светском мероприятии

Звезда стояла перед камерами в голубом топе, дополнив его классической юбкой и модными босоножками. Подписчики сразу обратили внимание на гармоничное сочетание бельевого стиля одежды с остальным гардеробом, после чего назвали Равшану Куркову роскошной особой.Они были восхищены великолепной фигурой артистки и ее красотой, отметив, что она может носить даже самые простые вещи. Это только подчеркивает очарование знаменитости, имеющей безупречное чувство стиля. Потому модные критики и публика высоко оценили наряд актрисы, любящей удивлять фанатов оригинальными изюминками дизайнеров.