Поклонницы раскритиковали руки Димы Билана

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 19 Июл 2018 в 8:19 PDT

Дима Билан продемонстрировал своим поклонникам, как выглядят настоящие ягоды с огорода, чтобы фанаты смогли сравнить их с тем, что продают в супермаркетах. В частности, певец опубликовал кисть чёрной смородины на ладони. В описании к фотографии Дима Билан поинтересовался, что растёт у его поклонников на приусадебных участках.Одни подписчики артиста поделились в комментариях своими достижениями в сельском хозяйстве, а другие принялись рассматривать его руки. На пальцах певца надето несколько колец, а ладонь Димы Билана показалась поклонникам слишком женственной. Поклонницы певца отметили, что его ладонь слишком изнеженная и холёная.