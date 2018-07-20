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Поклонницы раскритиковали руки Димы Билана

Дима Билан решил похвастаться урожаем с родительского огорода, выложив в сеть фотографию с кистью чёрной смородины, которую запечатлел на своей ладошке. Однако поклонники раскритиковали певца, за его руки не похожие на мужские.

Поклонницы раскритиковали руки Димы Билана


Дима Билан продемонстрировал своим поклонникам, как выглядят настоящие ягоды с огорода, чтобы фанаты смогли сравнить их с тем, что продают в супермаркетах. В частности, певец опубликовал кисть чёрной смородины на ладони. В описании к фотографии Дима Билан поинтересовался, что растёт у его поклонников на приусадебных участках.

Одни подписчики артиста поделились в комментариях своими достижениями в сельском хозяйстве, а другие принялись рассматривать его руки. На пальцах певца надето несколько колец, а ладонь Димы Билана показалась поклонникам слишком женственной. Поклонницы певца отметили, что его ладонь слишком изнеженная и холёная.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:20
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