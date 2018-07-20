Поклонницы раскритиковали руки Димы Билана

Дима Билан решил похвастаться урожаем с родительского огорода, выложив в сеть фотографию с кистью чёрной смородины, которую запечатлел на своей ладошке. Однако поклонники раскритиковали певца, за его руки не похожие на мужские.
Дима Билан продемонстрировал своим поклонникам, как выглядят настоящие ягоды с огорода, чтобы фанаты смогли сравнить их с тем, что продают в супермаркетах. В частности, певец опубликовал кисть чёрной смородины на ладони. В описании к фотографии Дима Билан поинтересовался, что растёт у его поклонников на приусадебных участках.
Одни подписчики артиста поделились в комментариях своими достижениями в сельском хозяйстве, а другие принялись рассматривать его руки. На пальцах певца надето несколько колец, а ладонь Димы Билана показалась поклонникам слишком женственной. Поклонницы певца отметили, что его ладонь слишком изнеженная и холёная.