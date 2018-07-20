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Роман Гриценко утверждает, что Ольга Бузова сама хочет общения с ним

Ни для кого не секрет, что вот уже который месяц подряд участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко тешит себя надеждой покорить сердце Ольги Бузовой, однако та не отвечает ему взаимностью.

Многие зрители, наблюдающие за отношениями парня с ведущей говорят о том, что Оля понимает насколько нравится своему подопечному, а потому всячески флиртует с ним, а когда тот окончательно убеждается в том, что ничего между ними быть не может и пробует построить пару с кем-то другим, то Бузова дает ему понять, что не все потеряно, и он снова к ней возвращается.

Роман Гриценко утверждает, что Ольга Бузова сама хочет общения с ним

Все это очень огорчает поклонников Гриценко, ведь чувствуя обязанность перед теледивой он упускает самые важные и лучшие годы в своей жизни, хотя мог бы строить любовь с молодыми и красивыми участницами.

Однако сам Рома утверждает, что в последнее время не он бегает за Олей, а она за ним. Если верить его словам, то ведущая всегда первая проявляет инициативу – звонит и пишет сообщения, причем не по делу, а просто ради обычного общения.

И некоторые фанаты склонны ему верить. По их мнению, Бузовой выгодно иметь на проекте такого поклонника как Гриценко, а потому видя, что его чувства к ней начинают остывать, она вполне может самостоятельно ему звонить или писать, чтобы напоминать о себе.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:02
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