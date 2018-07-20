Обнаженная Волочкова прикрылась букетом из алых и белых роз

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Июл 2018 в 1:32 PDT

Анастасия Волочкова в настоящее время проводит свой летний отдых в Турции, публикуя постоянно от туда фотографии. На одном из последних снимков балерина сидит в плетёной качели, прикрываясь букетом роз. Поклонники предположили, что она сидит без одежды. При этом сама Волочкова отмечает, что ей очень нравится отдыхать в Турции, где есть интересные заведения.После того, как под данной фотографией появились негативные комментарии, Анастасия Волочкова решила их отключить. Тогда фанаты продолжили обсуждать балерину под другими снимками, предполагая, что в настоящее время балерина проводит время на курорте вместе со своим ухажёром.