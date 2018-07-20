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Обнаженная Волочкова прикрылась букетом из алых и белых роз

Анастасия Волочкова выложила в сеть снимок, на котором она запечатлена обнажённой, прикрываясь букетом белых и алых роз. Поклонники балерины возмущены тем, что она снова начала позировать перед камерой перед одеждой.

Обнаженная Волочкова прикрылась букетом из алых и белых роз


Анастасия Волочкова в настоящее время проводит свой летний отдых в Турции, публикуя постоянно от туда фотографии. На одном из последних снимков балерина сидит в плетёной качели, прикрываясь букетом роз. Поклонники предположили, что она сидит без одежды. При этом сама Волочкова отмечает, что ей очень нравится отдыхать в Турции, где есть интересные заведения.

После того, как под данной фотографией появились негативные комментарии, Анастасия Волочкова решила их отключить. Тогда фанаты продолжили обсуждать балерину под другими снимками, предполагая, что в настоящее время балерина проводит время на курорте вместе со своим ухажёром.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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