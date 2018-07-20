Жительница Челябинска была шокирована низким уровнем сервиса и высокими ценами в Крыму

Туристы часто жалуются на похожие проблемы после разочарования во время отпуска. Девушка отметила, что город грязный и местное население ведет себя достаточно агрессивно, что также относится к соотечественникам из российских провинций. Она помнит курорт, когда Крым был частью Украины, но тогда здесь была иная обстановка.Крымчане не стали опровергать слова гостьи, потому что сами заметили, что после 2014 г город наводнили цыгане и бомжи, а дворники не успевают убирать за ними улицы. Пока люди еще надеются на улучшение ситуации, а пока нельзя назвать курортный сезон удачным.