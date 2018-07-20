Жительница Челябинска была шокирована низким уровнем сервиса и высокими ценами в Крыму
Пользователи сетей увидели гневное сообщение, опубликованное жительницей Челябинска. Она была шокирована низким уровнем сервиса и высокими ценами в Крыму, когда отдыхала в Ялте.
Туристы часто жалуются на похожие проблемы после разочарования во время отпуска. Девушка отметила, что город грязный и местное население ведет себя достаточно агрессивно, что также относится к соотечественникам из российских провинций. Она помнит курорт, когда Крым был частью Украины, но тогда здесь была иная обстановка.
Крымчане не стали опровергать слова гостьи, потому что сами заметили, что после 2014 г город наводнили цыгане и бомжи, а дворники не успевают убирать за ними улицы. Пока люди еще надеются на улучшение ситуации, а пока нельзя назвать курортный сезон удачным.