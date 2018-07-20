Житель Мюнхена заметил множество НЛО в небе над городом

Кроме того, внеземные корабли пришельцы проносились по воздуху на большой скорости, излучая свечение. Они были на большой высоте, после чего немец подумал о начале вторжения НЛО в страну. Пока эксперты знакомятся с материалами и сделают свои выводы по такому поводу.Пользователи сетей предположили, что человек мог перепутать дроны с технологиями гуманоидов. Некоторые лица не сомневались, что свидетель события увидел несколько аппаратов, редко показывающихся перед землянами.