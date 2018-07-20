Житель Мюнхена заметил множество НЛО в небе над городом
Житель Мюнхена заметил множество НЛО в небе над городом. Он сообщил об этом исследователям, отметив, что странные вспышки объектов не были похожи на огни обычного воздушного транспорта.
Кроме того, внеземные корабли пришельцы проносились по воздуху на большой скорости, излучая свечение. Они были на большой высоте, после чего немец подумал о начале вторжения НЛО в страну. Пока эксперты знакомятся с материалами и сделают свои выводы по такому поводу.
Пользователи сетей предположили, что человек мог перепутать дроны с технологиями гуманоидов. Некоторые лица не сомневались, что свидетель события увидел несколько аппаратов, редко показывающихся перед землянами.