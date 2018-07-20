Алена Водонаева посоветовала Сергею Шнурову плюнуть его бывшей жене Матильде в лицо, если она ему изменила

«А если нет, то, мне кажется, каждый супруг имеет полное моральное право, как минимум, плюнуть в лицо предателю, а потом отправиться в ЗАГС подавать на развод», - считает Водонаева.

«Так что ни про моего нынешнего мужа, ни про бывшего никто не может сказать, что он «рогатый». Я этого просто не допущу», - сообщила бывшая звезда телестройки.

Теледива позволила себе влезть в конфликт известного исполнителя Сергея Шнурова и его жены Матильды.Напомним, что пресса писала, что лидер группы «Ленинград» якобы застал свою супругу с другим мужчиной в номере отеля, однако не стал делать из этого шумиху и попросил представителей СМИ не вмешиваться в его личную жизнь. Однако Алене эта ситуация кажется странной.Девушка заявила, что у нее много вопросов к Сергею. По ее мнению, если журналисты ошиблись и причина развода в другом, то тогда мужчина обязан опровергнуть информацию, портящую репутацию его жены.Рассказала она и про свой развод. По ее словам, когда они с мужем поняли, что после 5 лет совместной жизни их отношения охладели, то приняли решение расстаться, сохранив при этом верность в браке и уважение друг к другу.Отметим, что брак Сергея и Матильды длился 8 лет. Их поклонники до сих пор не могут в это поверить и пытаются понять, что же действительно произошло.