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Алена Водонаева посоветовала Сергею Шнурову плюнуть его бывшей жене Матильде в лицо, если она ему изменила

Алена Водонаева до сих под считается одной из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2». Будучи в периметре, девушка неоднократно наблюдала за тем, как возлюбленные изменяли, а потом расходились или прощали друг друга, а потому она неплохо разбирается в этом вопросе.

Теледива позволила себе влезть в конфликт известного исполнителя Сергея Шнурова и его жены Матильды.

Алена Водонаева посоветовала Сергею Шнурову плюнуть его бывшей жене Матильде в лицо, если она ему изменила

Напомним, что пресса писала, что лидер группы «Ленинград» якобы застал свою супругу с другим мужчиной в номере отеля, однако не стал делать из этого шумиху и попросил представителей СМИ не вмешиваться в его личную жизнь. Однако Алене эта ситуация кажется странной.

Девушка заявила, что у нее много вопросов к Сергею. По ее мнению, если журналисты ошиблись и причина развода в другом, то тогда мужчина обязан опровергнуть информацию, портящую репутацию его жены.

Алена Водонаева посоветовала Сергею Шнурову плюнуть его бывшей жене Матильде в лицо, если она ему изменила

«А если нет, то, мне кажется, каждый супруг имеет полное моральное право, как минимум, плюнуть в лицо предателю, а потом отправиться в ЗАГС подавать на развод», - считает Водонаева.

Рассказала она и про свой развод. По ее словам, когда они с мужем поняли, что после 5 лет совместной жизни их отношения охладели, то приняли решение расстаться, сохранив при этом верность в браке и уважение друг к другу.

Алена Водонаева посоветовала Сергею Шнурову плюнуть его бывшей жене Матильде в лицо, если она ему изменила

«Так что ни про моего нынешнего мужа, ни про бывшего никто не может сказать, что он «рогатый». Я этого просто не допущу», - сообщила бывшая звезда телестройки.

Отметим, что брак Сергея и Матильды длился 8 лет. Их поклонники до сих пор не могут в это поверить и пытаются понять, что же действительно произошло.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:38
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