Нетребко и Эйвазов отменили концерт в Германии из-за болезни

Концерт в Германии с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова должен был пройти с 20 по 23 июля, они должны были спеть в опере «Адриана Лекуврер». Несмотря на то, что организаторы концерта всё подготовили, артисты отменили своё выступление, ссылаясь на инфекционное заболевание. В настоящее время Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов проходят курс лечения, после этого они вернутся к гастрольной деятельности.В связи с тем, что Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут выступать на концертах в Германии, вместо них на сцену выйдут другие оперные артисты, выступив в произведении «Адриана Лекуврер». Звёздную пару заменят солистка Мариинского театра Татьяна Сержан и Мигран Агаджанян.