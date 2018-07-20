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Нетребко и Эйвазов отменили концерт в Германии из-за болезни

Из-за болезни звёздная супружеская пара Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили концерты в Германии. Оперные певцы вернутся к гастрольной деятельности позднее и выступят в Южной Америке.

Нетребко и Эйвазов отменили концерт в Германии из-за болезни


Концерт в Германии с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова должен был пройти с 20 по 23 июля, они должны были спеть в опере «Адриана Лекуврер». Несмотря на то, что организаторы концерта всё подготовили, артисты отменили своё выступление, ссылаясь на инфекционное заболевание. В настоящее время Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов проходят курс лечения, после этого они вернутся к гастрольной деятельности.

В связи с тем, что Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут выступать на концертах в Германии, вместо них на сцену выйдут другие оперные артисты, выступив в произведении «Адриана Лекуврер». Звёздную пару заменят солистка Мариинского театра Татьяна Сержан и Мигран Агаджанян.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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