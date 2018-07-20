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Поклонники раскритиковали любимый турецкий магазин Анастасии Волочковой

Балерина опубликовала в Instagram фото, сразу привлекшее к себе внимание поклонников. Они раскритиковали любимый турецкий магазин Анастасии Волочковой, написав много нелестных комментариев в ее адрес.

Звезда позировала рядом с продавцом сумок и чемоданов Эркеном в купальнике, отметив, что тут всегда покупает вещи, которые потом берет с собой на гастроли. Подписчики сразу обратили внимание на печальное выражение лица мужчины, который не был обрадован появлению Анастасии Волочковой.

Поклонники раскритиковали любимый турецкий магазин Анастасии Волочковой


Пользователи сетей, тоже отдыхавшие в этом месте, назвали магазин дешевой подделкой товаров. Они считают, что артистка просто решила сделать рекламу местного бренда после хорошей оплаты, после чего назвали ее действия позором.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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