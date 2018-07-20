Поклонники раскритиковали любимый турецкий магазин Анастасии Волочковой

Звезда позировала рядом с продавцом сумок и чемоданов Эркеном в купальнике, отметив, что тут всегда покупает вещи, которые потом берет с собой на гастроли. Подписчики сразу обратили внимание на печальное выражение лица мужчины, который не был обрадован появлению Анастасии Волочковой.Пользователи сетей, тоже отдыхавшие в этом месте, назвали магазин дешевой подделкой товаров. Они считают, что артистка просто решила сделать рекламу местного бренда после хорошей оплаты, после чего назвали ее действия позором.