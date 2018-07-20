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Екатерина Варнава удивила поклонников новым цветом волос

Актриса опубликовала фото в Instagram, сразу привлекшее к себе внимание поклонников. Они были удивлены новым цветом волос Екатерины Варнавы, написав много позитивных комментариев.

Звезда сидела на стуле, выбрав для себя голубые джинсы и рубашку в горошек, дополнив образ яркими туфлями. Подписчики не обратили внимания на наряд Екатерины Варнавы, рассматривая рыжеватый блонд на прическе с прямым пробором.

Екатерина Варнава удивила поклонников новым цветом волос


Некоторые лица даже не узнали артистку из-за таких изменений во внешнем виде. Пользователи сетей отметили, что длинные волосы отлично подчеркивают стройную фигуру знаменитости, которая может менять свои образы и удивлять людей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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