Екатерина Варнава удивила поклонников новым цветом волос

Звезда сидела на стуле, выбрав для себя голубые джинсы и рубашку в горошек, дополнив образ яркими туфлями. Подписчики не обратили внимания на наряд Екатерины Варнавы, рассматривая рыжеватый блонд на прическе с прямым пробором.Некоторые лица даже не узнали артистку из-за таких изменений во внешнем виде. Пользователи сетей отметили, что длинные волосы отлично подчеркивают стройную фигуру знаменитости, которая может менять свои образы и удивлять людей.