Екатерина Варнава удивила поклонников новым цветом волос
Актриса опубликовала фото в Instagram, сразу привлекшее к себе внимание поклонников. Они были удивлены новым цветом волос Екатерины Варнавы, написав много позитивных комментариев.
Звезда сидела на стуле, выбрав для себя голубые джинсы и рубашку в горошек, дополнив образ яркими туфлями. Подписчики не обратили внимания на наряд Екатерины Варнавы, рассматривая рыжеватый блонд на прическе с прямым пробором.
Некоторые лица даже не узнали артистку из-за таких изменений во внешнем виде. Пользователи сетей отметили, что длинные волосы отлично подчеркивают стройную фигуру знаменитости, которая может менять свои образы и удивлять людей.