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Земляк Оганесяна рассказал, что Иосиф терпит Александру Черно ради обещанной организаторами «Дома-2» квартиры в Москве

Земляк эпатажного участника скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Иосифа Оганесяна рассказал, почему молодой человек просто-таки вынужден жить с неадекватной Александрой Черно.

Несмотря на то, что многочисленные телезрители прославленной телестройки до сих пор не верят в искренность отношений Александры и Иосифа, молодой человек все-таки сдержал свое обещание и познакомил возлюбленную с самыми родными и близкими людьми – родителями и родственниками.

Земляк Оганесяна рассказал, что Иосиф терпит Александру Черно ради обещанной организаторами «Дома-2» квартиры в Москве

Судя по фотографиям, которые практически каждый день появляются в социальной сети, парочка довольно хорошо проводит время в родном городе Оганесяна. К слову, ведь по факту Иосиф привез к своим родителям их будущую невестку. Напомним, что молодой человек несколько недель назад сделал Александре предложение руки и сердца.

Как бы то ни было, но выяснилось, что разговоры о том, что Иосиф терпит скандалистку Александру оказались не просто домыслами недоброжелателей. Как выяснилось, информацию, которую поведал один из земляков Оганесяна, сразу же слили в социальные сети.

Дело в том, что по словам земляка Иосифа, Оганесян на самом деле не испытывает чувств к Александре. Единственное, что удерживает молодого человека возле эпатажной брюнетки это человеческая жажда наживы. По заявлениям знакомого звезды «Дома-2», организаторы телепроекта пообещали участнику квартиру в столице за то, что он проведет в Периметре с Черно полных три года.

Земляк Оганесяна рассказал, что Иосиф терпит Александру Черно ради обещанной организаторами «Дома-2» квартиры в Москве

На сегодняшний день слова земляка Иосифа Оганесяна обсуждают буквально все зрители «Дома-2». Один за другим поклонники реалити-шоу пишут в социальной сети о том, что давно начали понимать, что отношения Александры Черно и Иосифа на самом деле являются проектными.

«Я давно знала, что Оганесян на самом деле не любит Черно! Как ее можно вообще любить?! Вы ее видели?! Да еще и неадекватная она какая-то! Явно ее бы просто так никто не терпел! Теперь хоть понятно стало, почему Иосиф до сих пор с ней!», «Ну, а что тут такого?! Уже 1,5 года вытерпел ее постоянные психи, скандалы и истерики, еще 1,5 года осталось потерпеть.. Зато своя недвижимость в Москве будет!», «Я бы ни за какие деньги не жил с Черно! Даже если бы мне миллиард предложили! Фууу..», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:58
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