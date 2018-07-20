Ксения Бородина заявила, что «порвет любого» за свою семью и подруг

«Если в моем окружении мною пользуются, я это рано или поздно замечу, и общение будет сведено на нет», - категорично сообщила знаменитость.

«Я за своих девочек порву любого. Они много для меня значат, и каждая из нас готова пожертвовать многим ради интересов друг друга», - с уверенностью в голосе подчеркнула Ксения.

Кроме того, практически каждый месяц девушки собираются в одном из ресторанов столицы и обсуждают насущные проблемы, помогают друг другу советом или делом, если потребуется.А недавно Ксения давала интервью, в котором заявила, что умеет дружить и понимает, что такое женская дружба.Она отметила, что советы дает только в том случае, когда они действительно могут помочь, а в остальном старается не вмешиваться в чужую жизнь и дела.Однако не менее важной в ее жизни является любовь, которую она проявляет к своему мужу и детям. Поэтому также стойко будет защищать и их интересы, поскольку ничего ценнее семьи и друзей у нее нет.Напомним, что Бородина вот уже несколько лет живет с Курбаном Омаровым и воспитывает от него дочь Теону. Также вместе с ними живут дети от первого брака – Маруся и Омар.