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Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы, помогает сбросить лишний вес и выводит из организма лишний холестерин

Ученые выяснили, что апельсиновая кожура отбеливает зубы, помогает сбросить лишний вес и выводит из организма лишний холестерин. Кроме того, с ее помощью можно избавиться от различных проблем с кожей.

Антиоксиданты в составе полезного продукта борются с признаками старения и убирают угри вместе с черными точками на лице, если использовать порошок из измельченных корок. Свежие аналоги быстро убирают желтый налет с зубной эмали благодаря D-лимонену, а витамин С сжигает лишний жир.

Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы, помогает сбросить лишний вес и выводит из организма лишний холестерин


Потому кофе и газировку можно заменить напитком с добавлением этого природного чуда.Также кожура может предотвратить сердечные приступы и недуги, а еще отлично повышает настроение, если ее положить в спальне или гостиной.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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