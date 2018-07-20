Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы, помогает сбросить лишний вес и выводит из организма лишний холестерин

Антиоксиданты в составе полезного продукта борются с признаками старения и убирают угри вместе с черными точками на лице, если использовать порошок из измельченных корок. Свежие аналоги быстро убирают желтый налет с зубной эмали благодаря D-лимонену, а витамин С сжигает лишний жир.Потому кофе и газировку можно заменить напитком с добавлением этого природного чуда.Также кожура может предотвратить сердечные приступы и недуги, а еще отлично повышает настроение, если ее положить в спальне или гостиной.