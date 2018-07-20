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Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова зарабатывает на бездомных животных большие гонорары

Популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова часто проводит свое свободное время в компании бездомных собак из приюта. Она уже забрала двух таких домой, где они очень быстро нашли общий язык с породистым шарпеем.

И хотя забирать к себе других животных у теледивы нет возможности, она все равно о них заботится, помогая деньгами, кормом и просто своим визитом в приют.

Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова зарабатывает на бездомных животных большие гонорары

Стоит отметить, что Оля активно пропагандирует на своей странице помощь бездомным животным и призывает своих подписчиков хотя бы раз в месяц посещать приюты в своем городе и помогать волонтерам.

«К сожалению, очень не хватает волонтеров( И ,конечно же, всегда нужна любая помощь! Если есть возможность и желание- присоединяйтесь!», - пишет она.

Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова зарабатывает на бездомных животных большие гонорары

Практически каждый второй пост Орлова посвящает либо домашним любимцам, либо приютам, которые она навещает. Однако несмотря на это, не все пользователи Сети верят в то, что знаменитость делает все искренне и безвозмездно.

По мнению некоторых, ведущая телестройки под видом помощи просто рекламирует кошачий и собачий корм, получая за это немаленькие гонорары, а вот на жизнь несчастных ей абсолютно наплевать.

Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова зарабатывает на бездомных животных большие гонорары
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:34
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