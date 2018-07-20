Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова зарабатывает на бездомных животных большие гонорары

«К сожалению, очень не хватает волонтеров( И ,конечно же, всегда нужна любая помощь! Если есть возможность и желание- присоединяйтесь!», - пишет она.

И хотя забирать к себе других животных у теледивы нет возможности, она все равно о них заботится, помогая деньгами, кормом и просто своим визитом в приют.Стоит отметить, что Оля активно пропагандирует на своей странице помощь бездомным животным и призывает своих подписчиков хотя бы раз в месяц посещать приюты в своем городе и помогать волонтерам.Практически каждый второй пост Орлова посвящает либо домашним любимцам, либо приютам, которые она навещает. Однако несмотря на это, не все пользователи Сети верят в то, что знаменитость делает все искренне и безвозмездно.По мнению некоторых, ведущая телестройки под видом помощи просто рекламирует кошачий и собачий корм, получая за это немаленькие гонорары, а вот на жизнь несчастных ей абсолютно наплевать.