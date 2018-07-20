Китай продемонстировал первую в мире модель робота для подводных перевозок

Компания представляет одного из главных производителей робототехники Китая. Вышеупомянутой компанией презентован аппарат, предназначенный для перевозок любого груза под водой. Представленный робот один из первых подобных устройств, сконструированных для коммерческого направления.В скором будущем, планируется использование механизма для проведения исследований, смотровых работ, спасательных мероприятий, поднятие разных предметов со дна, а так же сопровождение работ в нефтегазовой сфере. Как заявили в корпорации, новинка по вырабатываемой мощности превосходит все аналоги, имеющиеся на сегодня.Мотор устройства обладает силовой установкой в 250 лошадиных сил, данный показатель сопоставим с автомобилем BMW X6. Полноценно функционирует робот на глубине 3000 метров, при этом предел видимости примерно 1-3 метра.