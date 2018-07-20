Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и артритом – Медики

Томатный сок может защитить человека от рака молочной железы и простаты, а также помидоры полезны для гипертоников и лиц, имеющих ишемическую болезнь сердца. Они имеют большое количество витамина С и фитонцивода, уничтожая вирусные инфекции, а также повышают гемоглобин. Однако пациенты с подагрой или полиартритом имеют повышенное содержание кислоты в крови, так что должны отказаться от этого овоща.Медики запрещают употреблять томаты людям, имеющим камни в желчном пузыре, а сердечники должны стараться избегать консервированных вариантов продукта, что также относится к аллергикам. Нельзя употреблять их вместе с хлебом, потому что, это может стать причиной вздутия живота и образования газов. Также овощ с яйцами, рыбой или мясом плохо воспринимается поджелудочной железой.