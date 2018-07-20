АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и артритом – Медики

Несмотря на пользу привычного овоща для организма человека, он имеет свои противопоказания. Медики выяснили, что томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и артритом.

Томатный сок может защитить человека от рака молочной железы и простаты, а также помидоры полезны для гипертоников и лиц, имеющих ишемическую болезнь сердца. Они имеют большое количество витамина С и фитонцивода, уничтожая вирусные инфекции, а также повышают гемоглобин. Однако пациенты с подагрой или полиартритом имеют повышенное содержание кислоты в крови, так что должны отказаться от этого овоща.

Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и артритом – Медики


Медики запрещают употреблять томаты людям, имеющим камни в желчном пузыре, а сердечники должны стараться избегать консервированных вариантов продукта, что также относится к аллергикам. Нельзя употреблять их вместе с хлебом, потому что, это может стать причиной вздутия живота и образования газов. Также овощ с яйцами, рыбой или мясом плохо воспринимается поджелудочной железой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали любимый турецкий
Китай продемонстировал первую в мире модель
Уши Татьяны Мусульбес снова начали торчать
Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и
На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель -
Виктория Боня призналась, что от любого недуга
Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы,
Вздутие живота, желтый цвет кожи и хроническая
Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от
Ученые: Солнечные ванны и жарка шашлыка на
В Солнечной системе ученые нашли скопление
Марию Кохно ограбили в аэропорту Турции пока она
Здоровое питание, нужное количество воды и
Ученые: Озеленение улиц снижает чувство депрессии
Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и
Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу
Екатерина Варнава удивила поклонников новым
В Харькове опозорились с памятником Людмилы
Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями
В якутском озере Лабынкыр радары зафиксировали
Нетребко и Эйвазов отменили концерт в Германии
Маск планирует запустит в Китае свою первую
Вслед за Антоном Гусевым о подарочном автомобиле
Специалисты рассказали, как кондиционер может
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц
Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной
Десять лет черная дыра пожирает захваченную звезду
Анфиса Чехова поймала букет невесты на свадьбе у
Ани Лорак приучает свою наследницу Софию к труду
Фанаты убедили Либерж Кпадону не делать
Просмотреть все новости