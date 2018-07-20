Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась в раздвоении личности

«Я очень противоречивая, даже скажу так - я максимально противоречивая... не знаю хорошо это или плохо, но во мне явно живут две личности которые ищут гармонию между собой, но в одном я не испытываю сомнения - делай только то, что хочешь, даже если это невозможно», - написала экс-звезда «Дома-2».

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула прославленную телестройки довольно давно, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные зрители. Каждый день Дарья радует своих фанатов огромнейшим количеством свежих публикаций, некоторые из которых буквально взрывают Сеть.Ни для кого не является секретом, что бывшая звезда «Дома-2» родилась в небольшом городке Енакиево. В свои 32 года Дарья является не только счастливой супругой Сергея Пынзаря, но и любимой мамочкой двоих ребятишек. Ежедневно блондинка делиться со своими подписчиками в социальной сети Инстаграм своей жизнью, своим бытом и красивыми пейзажами.И вот несколько часов назад Дарья Пынзарь опубликовала в личном инста-блоге свежую фотографию, под которой призналась пользователям Сети в раздвоении личности. По словам девушки, в ней одновременно живут две личности, которые по-прежнему пытаются отыскать ту самую гармонию между собой.Нужно сказать, что мало кто из фолловеров обратил внимание на пост Дарьи. Больше всего подписчиков Пынзарь заинтересовал ее новый снимок. Один за другим фанаты блондинки принялись прямо-таки забрасывать свою любимицу огромнейшим количеством приятных слов.Некоторые обратили внимание на то, что Дарья запечатлена на фотографии без макияжа, а кое-кто даже позавидовал тому, что экс-участница «Дома-2» настолько счастлива со своим супругом Сергеем Пынзарь.Стоит напомнить, что ранее блондинка заявила своим подписчикам, что любые родители просто обязаны обеспечить своим детям богатую жизнь. По словам Дарьи, семья должна быть готова к тому, что у них появляется ребенок, ведь все мы уже живем в материальном мире, где без финансового благополучия довольно сложно прожить.