АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась в раздвоении личности

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась своим преданным поклонникам, что в ней живет две личности, которые до сих пор так и не нашли гармонию между собой.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула прославленную телестройки довольно давно, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные зрители. Каждый день Дарья радует своих фанатов огромнейшим количеством свежих публикаций, некоторые из которых буквально взрывают Сеть.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась в раздвоении личности

Ни для кого не является секретом, что бывшая звезда «Дома-2» родилась в небольшом городке Енакиево. В свои 32 года Дарья является не только счастливой супругой Сергея Пынзаря, но и любимой мамочкой двоих ребятишек. Ежедневно блондинка делиться со своими подписчиками в социальной сети Инстаграм своей жизнью, своим бытом и красивыми пейзажами.

И вот несколько часов назад Дарья Пынзарь опубликовала в личном инста-блоге свежую фотографию, под которой призналась пользователям Сети в раздвоении личности. По словам девушки, в ней одновременно живут две личности, которые по-прежнему пытаются отыскать ту самую гармонию между собой.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась в раздвоении личности

«Я очень противоречивая, даже скажу так - я максимально противоречивая... не знаю хорошо это или плохо, но во мне явно живут две личности которые ищут гармонию между собой, но в одном я не испытываю сомнения - делай только то, что хочешь, даже если это невозможно», - написала экс-звезда «Дома-2».

Нужно сказать, что мало кто из фолловеров обратил внимание на пост Дарьи. Больше всего подписчиков Пынзарь заинтересовал ее новый снимок. Один за другим фанаты блондинки принялись прямо-таки забрасывать свою любимицу огромнейшим количеством приятных слов.

Некоторые обратили внимание на то, что Дарья запечатлена на фотографии без макияжа, а кое-кто даже позавидовал тому, что экс-участница «Дома-2» настолько счастлива со своим супругом Сергеем Пынзарь.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась в раздвоении личности

Стоит напомнить, что ранее блондинка заявила своим подписчикам, что любые родители просто обязаны обеспечить своим детям богатую жизнь. По словам Дарьи, семья должна быть готова к тому, что у них появляется ребенок, ведь все мы уже живем в материальном мире, где без финансового благополучия довольно сложно прожить.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Disney показала виртуального персонажа
Ученые: Вороны имеют склонность к некрофилии
Роман Гриценко утверждает, что Ольга Бузова сама
Водитель запечатлел на камеру два НЛО над
Любимая супруга Владимира Высоцкого Иза умерла в
Наталья Рудова отдыхает во Франции с 19-летним
Алена Водонаева посоветовала Сергею Шнурову
Лариса Гузеева раскритиковала Василису Володину
Starbucks откроет первую в США кофейню для
Старец Иона Одесский оставил пророчество о
Ксения Бородина заявила, что «порвет любого» за
Жительница Тюмени три года жила с инородным телом
Земляк Оганесяна рассказал, что Иосиф терпит
В Колорадо американка пострадала от нападения
Странные огненные птицы были зафиксированы
Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова
Ученые обнаружили акул, похожих на анимэшных
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась в
Робот-рука разработан для безопасного изучения
В Сети обсуждают жену футболиста Артема Дзюбы
Сергей Лазарев удивил поклонников снимком
Ольга Рапунцель выиграла противостояние с Ильей
Ученые нашли возможность преобразования графена в
Поклонники заметили много недостатков на лице
Ольга Бузова считает, что ее ругают только
Авиапарк "Победы" прирастает американскими Boeing
Походка Стефании Маликовой в вызывающем наряде
Поклонники раскритиковали Марию Лиман за
Повышенная чувствительность к горькому указывает
Илья Яббаров готовит для Алены Савкиной сюрприз -
Просмотреть все новости