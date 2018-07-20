Ученые: Солнечные ванны и жарка шашлыка на природе после повреждения ДНК могут спровоцировать развитие рака

Такая новость не обрадует любителей загара, однако во время отдыха их кожа получает поток ультрафиолетовых лучей, вызывающих эрозию молекул и мутацию генов. Кроме того, образ жизни людей тоже играет важную роль в негативных процессах из-за зоны риска для некоторых клеток.Специалисты рассмотрели механизмы восстановления поврежденных теломеров. Они заметили, какие проблемы возникают у защитных участков хромосом после такого досуга. Также опухоли связаны с ожирением, а употребление коктейлей с большим количеством сахара провоцирует их развитие.