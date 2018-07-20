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Ольга Рапунцель выиграла противостояние с Ильей Яббаровым за расположение Алены

В последние дни между участниками телепроекта «Дом-2» Аленой Савкиной и Ильей Яббаровым отношения испортились окончательно. У многих зрителей складывается такое мнение, что у ребят нет шансов на сохранение семьи, даже несмотря на беременность девушки.

Ольга Рапунцель, которая на данный момент пытается поддержать свою младшую сестру, сообщила о том, что с самого начала знала, чем все это закончится, поскольку имела опыт общения с Ильей еще во время его первого прихода в периметр.

Ольга Рапунцель выиграла противостояние с Ильей Яббаровым за расположение Алены

Сейчас вышедшая из декрета мама с гордостью заявляет, что Алена отказалась от Яббарова и выбрала ее. Она надеется, что сестра никогда не простит своего молодого человека, ведь он не только изменяет ей, но и всячески оскорбляет ее семью, включая маму и бабушку.

Напомним, что вот уже несколько недель семейство Рапунцелей живет в отдельном вип-доме. Беременная Савкина на втором этаже, а супруги Дмитренко со своей трехмесячной дочерью Василисой и Татьяной Владимировной на первом.

Стоит отметить, что изначально планировалось, что в этом доме будет жить еще Илья и его мама, однако позже продюсеры поменяли свое решение и родственнице Яббарова пришлось покинуть Москву.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:49
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